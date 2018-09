Münchenstein Feiern bis in die Morgenstunden Übernachten auf dem Gleishof, Installationen, Workshops für Kinder und Partys bis zum Morgengrauen. All das und noch viel mehr findet am Wochenende bei der Oslo Night auf dem Dreispitz statt. Bei der diesjährigen Ausgabe haben sich die Veranstalter zum Ziel gesetzt, ein Festival für alle zu organisieren. Somit ist bei den fast 40 Veranstaltungen für jeden etwas dabei. Der Eintritt ist kostenlos. Samstag 16 - 07 Uhr Freilager-Platz Münchenstein; mehr Infos unter www.oslonight.ch __

Basel Die Kaserne wandelt sich Die Kaserne hat einen neuen Direktor. Sein Name ist Sandro Lunin. Er ist ein Kenner der nationalen und internationalen Tanz- und Theaterszene. Bisher hat er erfolgreich das Zürcher Theaterspektakel geleitet. Was wird der neue Direktor nun in der Kaserne verändern? Was sind seine Pläne mit Koproduktionen aus der Region? Solche und ähnlichen Fragen wird Lunin im Gespräch mit Jürg Erni beantworten. Freitag 19:30 im Rossstall 1 der Kaserne __

Basel Bilderschätze aufgedeckt In Basel gibt es so einige kosbare Bildersammlungen. Nicht alle erhalten so viel Aufmerksamkeit wie die Sammlungen des Kunstmuseums oder der Fondation Beyeler. Einige von ihnen hätten das aber verdient. So zum Beispiel das Staatsarchiv Basel-Stadt und die Fotosammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde. Diese werden am Sonntag im Schmiedenhof gezeigt und diskutiert. Sonntag 11 - 12:30 Uhr Schmiedenhof 10; mehr Infos unter www.stadtbibliothekbasel.ch __

Basel Bauchmuskelkater garantiert Die drei Männer vom Kollektiv Jump! erzählen keine Witze. Trotzdem lacht das Publikum bei ihren Shows pausenlos. Sie selbst bezeichnen ihre Show als «Komikdroge». Mit Sound und Songs, mit schelmischen Flirts, mal in Zeitlupe, mal im Zeitraffer garantieren sie einen gelungenen Abend und anschliessenden Lachmuskelkater. Das Beste daran: Das erfolgreiche Trio macht Halt in Basel. Samstag und Sonntag 20 Uhr im Fauteuil; mehr Infos unter www.fauteuil.ch __

Liestal Sportlicher Wettstreit Seit Monaten fiebern die Turnerinnen und Turner des TV Liestal diesem Moment entgegen. In unzähligen Trainings haben sie sich vorbereitet. Dieses Wochenende ist es nun soweit: In der Turnhalle Frenke in Liestal werden die diesjährigen Titelkämpfe Gymnastik Einzel und zu zweit ausgertragen. Gäste und Zuschauer sind herzlich willkommen. Im Beizli kann man die Veranstaltung ausklingen lassen. Ganzes Wochenende Turnhalle Frenke Liestal; mehr Infos unter www.tvliestal.ch __

Buckten Erleben, treffen und geniessen Von Freitag bis Sonntag findet in Buckten die Gewerbeausstellung Visita 18 statt. Für Jung und Alt haben die Veranstalter einen Wettbewerb organisiert. Der erste Preis ist ein Samsung Tablet, der dritte ein halbes Schwein aus der Metzgerei Zimmermann. Die Future Band eröffnet die Ausstellung musikalisch und wird im Laufe des Abends verschiedene Platzkonzerte geben. Ganzes Wochenende 11 - 18 Uhr bzw. 20 - 17 Uhr Buckten; mehr Infos unter www.kmu-hdu.ch __

Schupfart Drei Tage, drei Genres Zum 36. Mal findet am Wochenende das Schupfart Festival statt. Das jährliche Festival zieht jeweils Tausende Rock-, Country und Schlagerfans an. Ein Erfolgsrezept des Festivals ist die Programm Gestaltung: Der Freitag gehört ganz dem Pop-Rock und am Samstag wird zu Country Songs getanzt. Am Sonntag können die Besucher das Festival zu Schlager-Hits langsam ausklingen lassen. Ganzes Wochenende ab 19:15/17:15/ 11:15 Schupfart; mehr Infos unter www.schupfartfestival.ch __