Basel

Spassige Berner Formation

Man kennt sie vor allem durch ihren Kampagnen-Hitsong: «Slow down, take it easy».

Da Sign & The Opposite heisst die spassige

Formation aus Bern, die sich selber zwischen Glamrap und Trancerock ansiedelt. Mit Mich Gehri hat sie einen Wahlbasler in ihren Reihen, was auch erklären mag, warum sie ihr einziges Konzert in diesem Jahr in unserer Region geben.

Samstag 22 Uhr, Kaschemme an der Lehenmattstrasse 353; mehr Infos unter www.kaschemme.ch

