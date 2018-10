Basel Drei Länder, eine Passion Am Samstag findet das erste Dreiland Yoga Festival im Turbinenhaus der Aktienmühle statt. Einen ganzen Tag ohne Stress und im Einklang mit Körper und Geist. Auch für erfrischende und leckere Verköstigung sorgt das Festival Team. Willkommen ist jeder vom Anfänger bis zum Profi. Das Ziel ist es, eine «Grenzen-aufhebende Begegnung in der gemeinsamen Passion zu finden». Samstag 09 Uhr - 23 Uhr Turbinenhaus Aktienmühle; mehr Infos unter basel-carpediem.events __

Basel Pocher als #Socialmediabitch Warum springen immer mehr Menschen am Strand in die Luft? Wie hat Social Media unser Leben verändert? Diese und viele weitere Fragen klärt Oliver Pocher am Samstag in einer interaktiven Show mit dem Publikum. Nach seiner fünf jährigen Bühnen-Abstinenz und einem Deutschland-Comeback im letzten Jahr ist Pocher nun mit seinem Programm «#Pocher #Socialmediabitch» auf Tournee. Samstag 20 Uhr Volkshaus; mehr Infos unter www.volkshaus-basel.ch __

Basel Warteck-Brauhalle wird zur Wiesn Alles was das Bier-Herz höherschlagen lässt, bietet das Oktoberfest im Sud beim alten Warteck. Die Veranstalter verwandeln die alte Warteck-Brauhalle in ein Wiesn-Festzelt in dem alle Freunde des Bieres und der bayrischen Küche nach Herzenslust feiern und schlemmen können. Zum Original Hacker-Pschorr Oktoberfestbier gibt es Weisswürste, Haxen mit Rotkraut und viel mehr. Freitag und Samstag ab 18 Uhr/ 14 Uhr im Sud Burgweg 7; mehr Infos unter www.rhyschaenzli.ch __

Allschwil Ganz nach bayerischer Tradition Im ZicZac in Allschwil ist die Oktoberfest Saison schon fast vorbei. Ein letztes Mal kann am Freitag und Samstag in der grossen Halle noch ganz nach bayrischer Tradition gefeiert werden. Es gibt eine Extra-Karte mit typischen Oktoberfestspezialitäten. Aber auch alle Speisen der normalen ZicZac-Karte können an diesen Abenden bestellt werden. Reservieren lohnt sich. Freitag und Samstag ab 17 Uhr Zic Zac; mehr Infos unter www.ziczac.ch __

Rheinfelden «O’zapft is» im Schloss Das beliebteste Schloss der Schweiz lädt zum grossen Oktoberfest.. Die Oldtimer weichen den Bierbänken, die Mitarbeiter tauschen ihre Uniformen gegen Trachten ein und die Schunkellieder übertönen die Abfüllanlagen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Fricktaler Silver-Birds und die Lumpazis aus Tirol. Das kulinarische Angebot liefert das Feldschlösschen-Restaurant. Freitag und Samstag 18 Uhr Feldschlösschen; Infos unter www.feldschloesschen-restaurant.ch __

Liestal Oh Schreck, der Kuchen ist weg Das Figurentheater erzählt am Sonntag die Geschichte von Kasper und dem Geburtstag der Grossmutter. Es sollte eigentlich der schönste Geburtstagskuchen für die beste Grossmutter werden. Doch dann kommt der Schreck: Der Kuchen ist plötzlich verschwunden. Der Polizist Gschwind übernimmt den Fall und Kasper mischt auf eigene Faust mit. Denn für ihn ist bereits klar, wer der Kuchenräuber war. Sonntag 11 Uhr im Theater Palazzo Liestal; mehr Infos unter www.palazzo.ch __

Hofstetten 50 Jahre für die Sicherheit Eine ganz besondere Hauptübung der Feuerwehr Hofstetten-Flüh findet am Samstag statt. Von morgens um 10 Uhr bis früh in die Sonntagmorgenstunden wird das 50 Jahre Jubiläum der Feuerwehr gefeiert. Die Jugendfeuerwehr wird ihr Handwerk in praktischen Einsätzen demonstrieren. Nebst den vielen Attraktionen kommt auch das kulinarische Angebot nicht zu kurz. Samstag ab 10 Uhr bis open End Mammutareal Hofstetten; mehr Infos unter www.hofstettenflueh.ch __