Am «Markt der schönen Dinge» beim Sommercasino können junge, regionale Künstlerinnen und Künstler am Sonntag ihre kreativen Werke und Arbeiten ausstellen und verkaufen. Für alle Besucherinnen und Besucher des Markts ist diese Plattform eine wunderbare Gelegenheit zu stöbern und Kunstwerke von jungen Kunstschaffenden für kleines Geld zu erwerben.

Basel

Basler Polizei in Not

In der Not rufen wir die Polizei. Doch manchmal ist die Polizei selber in Not. Dies trifft insbesondere auf Hauptwachtmeister Megge Meier zu, der seit Jahrzehnten mit viel Herzblut den Spiegelhofposten in Basel führt. Doch das Schicksal meint es nicht gut mit ihm. Die erfolgreiche Comedy- Show «Polizeiruf 117» begeisterte bereits 25 000 Zuschauer. Jetzt spielt das Ensemble in Basel.

Freitag 20 Uhr Premiere. Weitere Vorstellungen bis 28. Oktober; mehr Infos unter www.polizeiruf117.ch

