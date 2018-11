Riehen Vergessene Werke Zum Saison-Auftakt der Konzertreihe Classiques! im Landgasthof Riehen wird Leila Schayegh am Sonntag gemeinsam mit dem Kammerorchester Basel auftreten. Schyegh ist eine der bedeutendsten Barockgeigerinnen unserer Zeit. Am Sonntag wird sie dem Riehener Publikum selten gespielte Werke aus Bologna, einem der grössten Musikzentren des späten 17. Jahrhunderts, bieten. Sonntag 17 Uhr, Landgasthof Riehen, grosser Festsaal; mehr Infos unter www.landgasthof-riehen.ch __

Basel Ganz Basel unter einer Kuppel Am Freitagabend versammelt sich ganz Basel unter der grossen Kuppel der Markthalle. Hier kommt alles zusammen, was den besonderen Charme von Basel ausmacht. Neben dem ohnehin schon vielfältigen kulinarischen Angebot der Markthalle versammeln sich an diesem Abend Stände aus den Bereichen Kultur, Lifestyle und Kulinarik in der Halle und laden zum Flanieren und Entdecken ein. Freitag 18-23 Uhr, Markthalle; mehr Infos unter www.flaneur-basel.ch __

Basel Die Klänge der Heimat Von einer Winterreise nach Buenos Aires brachte die Churer Sängerin Martina Hug vor zwei Jahren die Idee des Projekts «Ich hab’ kein Heimatland» mit. Gemeinsam mit ihrem Ensemble aus Schweizer und argentinischen Musikern lässt das Ensemble Volkslieder und Tangos in neuen Arrangements aufleben und vermischt verschiedene Tonsprachen zwischen Argentinien und Europa. Sonntag 17 Uhr, Druckereihalle Ackermannshof; mehr Infos unter www.druckereihalle.ch __

Basel Dia de los Muertos In Lateinamerika geht man davon aus, dass in den Nächten des

1. und 2. November die Toten aus dem Jenseits zu Besuch kommen. Um ihnen den Aufenthalt möglichst angenehm zu gestalten, werden die Friedhöfe herausgeputzt und auf den öffentlichen Plätzen Altäre aufgestellt. Dieser Tradition hat sich auch die Kulturbeiz 113 angeschlossen und feiert am Samstag den Tag der Toten mit einer grossen Party. Samstag ab 22 Uhr, Kulturbeiz 113; mehr Infos unter www.kulturbeiz113.ch __

Gelterkinden Ein Konzert für Kinder Auch wenn ihn vielleicht der eine oder andere Erwachsene nicht oder noch nicht kennt: Die Kinder kennen und singen Andrew Bonds Lieder dafür in- und auswendig. Aus vielen Kindergärten und Schulzimmern ist seine einfühlsame und melodiöse Musik kaum noch wegzudenken. Wahrscheinlich werden auch beim Konzert am Sonntag in Gelterkinden viele Kinder die Lieder Wort für Wort mitsingen können. Sonntag 11 - 12:30 Uhr, Kulturraum Marabu Gelterkinden; mehr Infos unter www.marabu-bl.ch __

Liestal Grüsse aus der Vergangenheit Mit Under Cover geht die Reise am Freitag in die Vergangenheit. Mit den besten Pop- und Rock Hits aus den 70er und 80er-Jahren entführen sie das Publikum in vergangene Zeiten und bieten eine erlebnisreiche Show. Seit Neustem verwandelt sich die Band bei ihren Auftritte in die Idole der 70er und 80er. Verkleidet als Kiss, Elton John, ZZ Top und Kool & the Gang rocken sie auch am Freitag die Bühne. Freitag 20:30 Uhr, Guggenheim Liestal; mehr Infos unter http://www.guggenheimliestal.ch __

Gelterkinden Goethe war gut Das a-capella-Quartett Cantuccini verwandelt Lieder von unterschiedlichen Künstler in Musik-Poesie. Werke von Patent Ochsner, Artur Beul, den Beatles und vielen anderen umrahmt das vierköpfige Quartett mit Gedichten von Poeten wie Kästner, Erhardt, Brentano und natürlich Goethe - denn Goethe war gut. Am Samstag verzaubern Cantuccini ihr Publikum in Gelterkinden. Samstag 20:15 Uhr, Kulturraum Marabu Gelterkinden; mehr Infos unter www.marabu-bl.ch __