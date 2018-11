Basel

Die andere Hochzeitsmesse

Klasse statt Masse ist das Motto der neuen Hochzeitsmesse «Magical Moments». Sie will anders sein, auffallen, inspirieren und überraschen. In dem romantischen und intimen Ambiente der Elisabethenkirche können sich die Besucherinnen und Besucher in einem persönlichen Rahmen von den ausgewählten Ausstellern inspirieren lassen und ihre Traumhochzeit planen.

Samstag und Sonntag Offene Kirche Elisabethen; mehr Infos www.magicmomentsweddings.ch

