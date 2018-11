Basel

Zur Feier des Bieres

Im Alten Kraftwerk feiern 13 Brauereien am Samstag die Vielfalt des Craft-Biers. Ab 20 Uhr rockt die Live-Band Under Cover die Halle. Wer schon am Nachmittag das eine oder andere Bier probieren möchte, kommt zum Hobbybrauer-Wettbewerb. Dort können Laien verschiedene Biere testen und Punkte verteilen. Später kürt eine Fachjury den Sieger unter den Auserwählten.

Samstag ab 14 Uhr Wettbewerb/ ab 20 Uhr Konzert, Altes Kraftwerk; Infos unter: www.bier-ideen.ch

