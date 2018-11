Basel

Eine Reise ins Weihnachtsland

In einer bezaubernden Wintershow lädt die Sektion Kunstlauf Rollschuh am Wochenende zu einer spannenden Reise bis weit in den Norden. Die Artistinnen und Artisten auf Rollschuhen erzählen die Geschichte der Kinder, die zufällig im Polarexpress aufeinandertreffen und an den Nordpol reisen. Dort tauchen sie in eine Welt ein, die sie sich nie hätten träumen lassen.

Samstag und Sonntag 17 Uhr / 14 Uhr Rollsporthalle Morgarten; mehr Infos unter www.rsb.ch

__