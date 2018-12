Ein kleiner, feiner Kulturraum liegt im Gundeldingerfeld an der Dornacherstrasse. Er heisst Barakuba, bietet immer wieder bereichernde Kulturabende und verwandelt sich mittwochs in eine gemütliche Bar. Dieses Wochenende sind Künstler aus dem Tessin zu Gast. Das Kollektiv PerpetuoMobileTeatro spielt «Scrooge», ein Maskenspiel frei nach Charles Dickens’ «A Christmas Carol».

Welche Übersetzung von Besinnlichkeit und Freude ist wohl besser als die in die Musik? Die gemütliche Adventszeit ist traditionell eine Zeit der Klänge und Melodien. In Basel gehört das alljährliche Konzert der Knabenkantorei im Münster fest zu dieser Zeit. Dieses Jahr werden die jungen Sänger unter anderem Werke von Britten und Mendelssohn sowie alte und neue Weihnachtslieder singen.

Wer den europaweit bekannten Tenor Daniel Behle singen hören möchte, muss für gewöhnlich nach Bayreuth oder London reisen. Diesen Sonntag allerdings wird Behle in der Basler Peterskirche singen. Gemeinsam mit dem nicht ganz unbekannten Pianisten Oliver Schnyder und fünf weiteren Musikern wird er seine «schönsten Weihnachtslieder» präsentieren,

50 Santigläus auf dröhnenden und reich geschmückten Motorrädern brausen durch die Innenstadt. Dabei verteilen sie Niggi-Näggi- Seggli an die staunenden Kinder. Das ist der alljährliche Harley Niggi-Näggi. Nach dem Corso durch die Stadt versammeln sich alle auf dem Marktplatz und es gibt Süsses und Nüssli für die Kleinen und Glühwein und Punsch für die Erwachsenen.

Gelterkinden

Ein leuchtender «Stäärnewääg»

Jetzt in der Vorweihnachtszeit verwandelt sich Gelterkinden in einen leuchtenden «Stäärnewääg». 450 Sterne und 150 Laternen schmücken den Weg durch das Dorf. Verteilt auf elf Stationen wird eine Geschichte erzählt. Am Ende des Weges wartet das warme «Stäärnestübli» auf die Besucher. Dort gibt es musikalische Darbietungen und dazu Punsch, Glühwein und verschiedenstes Gebäck.

Samstag und Sonntag 17 bis 21 Uhr in Gelterkinden; mehr Infos unter www.stäärnewääg.ch

