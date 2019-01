Das Theater Fauteuil lädt sowohl junges als auch älteres Publikum dazu ein, den listigen Protagonisten des Grimmschen Märchens bei seinem Treiben zu beobachten. Die Zuschauer werden Zeugen, wie die in Bedrängnis geratene Müllerstochter den Namen des Heinzelmännchens in der Mundartaufführung herausfindet. Das Theater ist leider nicht rollstuhlgängig.

1954 erschien das «Fliegende Klassenzimmer» vom deutschen Regisseur Kurt Hoffmann. Die aktuelle Vorstellung im Kult Kino Atelier Basel dürfte so manchen nostalgisch an seine Schulzeit zurückdenken oder aber das Herz von Retrofans höher schlagen lassen. Schülerstreiche, beliebte und weniger beliebte Lehrern sowie Theaterstücke im Unterricht geben dem Klassenzimmer seine Flügel.

Im offenen Atelier lädt das Museum der Kulturen Basel Kinder ab sechs Jahren zum Basteln ein. Damit auch die, die am Sonntagmorgen keinen König in ihrem Kuchen finden konnten, nicht leer ausgehen müssen, können sie sich selbst die Krone basteln, die sie verdienen. Alternativ haben schon gekrönte KönigInnen die Möglichkeit, einen Dreikönigs-Stern zu gestalten.

Im Konzertkeller des Restaurants Hirscheneck Basel geht es den Festtagspfunden beim Feiern an den Kragen: Im 80er-Aerobic-Outfit tanzt man für Fr. 5.– mit einer «Sportsbowle» in der Hand bei Workout-Videos mit. Wer kein Fan von Leggings und Co ist, feiert für Fr. 15.– zu den 80er-Dance-Hits. Für Partyanimals, die den Tag danach lieber ohne schlechtes Gewissen auf dem Sofa verbringen wollen.

Bereits zum 15. Mal läutet der Bird’s Eye Jazz Club im Lohnhof das neue Jahr mit einer Hommage an die Basler Jazzszene ein. Das Quartett bestehend aus Daniel Schluchter, Thomas Moeckel, Thierry Humbel und Victor Uebelhart, welches in dieser Formation zum ersten Mal auf der Bühne steht, lässt Elemente des Rhythm ’n’ Blues, Fusion und Jazzrock verschmelzen.

Liestal

We Invented Paris

Das seit 2010 existierende europäische und ursprünglich interdisziplinäre Künstlerkollektiv rund um den Liestaler Flavian Graber performt in diesem Fall in veränderter Form – nämlich reduziert auf Grabers Stimme und ein Begleitinstrument. «Zu Hause» in der Kulturscheune Liestal spielt der Künstler zum Jahresbeginn ein Solokonzert, in dem er mit seinen Songs Fragen der Zeit aufwirft.

Freitag 20.30 Uhr, Kulturscheune Liestal; mehr Infos auf www.kulturscheune.ch

__