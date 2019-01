Im ersten Jahrzehnt seines Schaffens hat der spanische Künstler Carlos Martinez ein eigenes Soloprogramm zusammengestellt. Da er im Gegensatz zur ernsten klassischen Pantomime seine Szenen mit einer Mischung aus frivoler Frechheit und subtiler Feinfühligkeit darstellt, ist sein Programm auch etwas für solche, die bis anhin nichts mit Pantomime am Hut hatten.

Nach einer kurzen Verschnaufpause startet der Club im Basler Hafen ins neue Jahr. Mit dabei ist kein Geringerer als Technokoryphäe Adam Beyer. Der Schwede steht innerhalb der Szene für kompromisslose Qualität und unbedingten Drang zur Innovation und ist selbst nach mehr als zwei Jahrzehnten des Schaffens heute noch immer in aller Ohren.

Das Ohr: ein erstaunliches Organ und ein technisches Wunder der Natur. Das Theaterstück für Wissbegierige ab acht Jahren dreht sich rund um den schrulligen Wissenschaftler Professor Leonardo und seine Suche nach der einzig glücklichmachenden Melodie. Eine Vorstellung für alle, die sich in die Welt der Klänge und in die Geheimnisse des Hörens entführen lassen wollen.

Basler Lyriker laden Gäste aus dem In- und Ausland ein, stellen deren Werke vor und bieten Einblicke ins aktuelle Lyrikschaffen. Das Angebot des Festivals richtet sich nach einem breiten Publikum. Neben Lesungen mit zeitgenössischen Lyrikern finden auch Schreibworkshops für Schüler statt. Das Highlight des Festivals ist die Verleihung des Basler Lyrikpreises.

Seit über 90 Jahren gehört die Knabenkantorei Basel schon zum Kulturleben. Nachdem der Knabenchor vorletztes Jahr das erste Mal erfolgreich seine Türen für Besucher geöffnet hatte, folgt 2019 die Wiederholung. Interessierte Knaben und ihre Eltern können sich am Samstag einen Einblick über das Chorangebot verschaffen und mitsingen oder dem Konzertchor beim Proben zuhören.

Liestal

Zweieinhalb Jahre Richtung Osten

Zunächst durch Europa und die Länder der ehemaligen Sowjetunion, später durch die USA und Kanada: Zweieinhalb Jahre lang begab sich das fünfköpfige Künstlerkollektiv «Leaving Home Funktion» mit sowjetischen Motorrädern auf eine Reise von Deutschland nach New York. In ihrer Live-Multimediareportage geben sie Interessierten einen Einblick in eine erlebnisreiche Zeit.

Samstag 19.30 Uhr, Hotel Engel Liestal; mehr Infos unter www.explora.ch

