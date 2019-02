Basel Geschichten des Publikums Erstmals ergänzt das Kunstmuseum Basel sein Archiv zur Alltagsgeschichte des Museums mit Erfahrungen des Publikums. Das Haus lädt Interessierte ein, mit persönlichen Dokumenten wie Bildern, Fotos, Videos oder Erzählungen die kultursoziologische Seite des Museums ins Zentrum zu rücken. Besucher tragen selbst zum Archiv bei und bringen den Ort so zum Sprechen. Samstag und Sonntag 10 bis 16 Uhr, Kunstmuseum Basel; www.kunstmuseumbasel.ch __

Birsfelden Eine faule Angelegenheit Warum ist Nichtstun in unserer Welt der Überproduktion verpönt? In seiner Doku-Komödie ist das Berner Theaterkollektiv Peng Palast auf der Suche nach Ruhe und Erleuchtung. In der Produktion «Faul!» sieht das Publikum dem Kollektiv dabei zu, wie es die protestantische Arbeitsethik untersucht und die Arbeitspflicht und ihr positives Image infrage stellt. Freitag 20 Uhr, Theater Roxy Birsfelden; mehr Infos unter www.theater-roxy.ch __

Basel Schweizer Spirituosen probieren In der Markthalle präsentieren Schweizer Brenner ihre Produkte und ihr Handwerk. Traditionsbetriebe mit hohen Qualitätsansprüchen treffen auf junge, innovative Brenner. Neben lokalen Spezialitäten und sortenreinen Obstbränden kommen Besucher auch in den Genuss von Gin, Whisky und Wodka. Im Zentrum steht Qualität: Klasse vor Masse - so bleibt genug Zeit, sich den einzelnen Bränden zu widmen. Freitag 18 bis 22 Uhr, Markthalle Basel; mehr Infos unter www.altemarkthalle.ch __

Münchenstein Jassturnier für Jung und Alt In Zweierteams treten Teilnehmer mit einem Altersunterschied von mindestens 15 Jahren beim Partnerschieber gegeneinander an. Das Generationen-Jassturnier bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, gegenseitiges Verständnis füreinander zu entwickeln und gleichzeitig Vorurteile abzubauen. Das Mitmachen steht beim kostenlosen Turnier im Vordergrund. Sonntag 14 bis 17 Uhr, Restaurant Seegarten; mehr Infos unter www.generationen-jass.ch __

Augst Parfümieren wie in der Antike Düfte haben auf uns eine unmittelbare Wirkung. Schon in der Antike opferte man den Göttern wohlriechendes Räucherwerk, parfümierte sich gerne, und Bodylotions sind auch keine Erfindung der Moderne. Doch wie kam der Duft in die Fläschchen? Im Römerhaus werden allerlei Dinge vorgestellt, die als Basis für die antiken Düfte dienten. Anschliessend kann man sich an eine Eigenkreation wagen. Sonntag 13 bis 14.30 Uhr, Augusta Raurica Augst; mehr Infos unter www.augustaraurica.ch __

Basel Eine filmreife Freundschaft «Green Book»: Eine wahre Geschichte über einen aussergewöhnlichen Road-Trip und eine wunderbare Freundschaft. Konfrontiert mit Rassenhass und Bedrohungen finden zwei Männer unerwarteten Zugang zueinander und setzen sich damit über die Grenzen von Rasse, Bildung und Klasse hinweg. Mit Viggo Mortensen und Oscar-Preisträger Mahershala Ali in den Hauptrollen. Freitag, Samstag und Sonntag Kultkino Basel; mehr Infos unter www.kultkino.ch __

Lausen «Latärnlifescht» 2019 Bereits zum dritten Mal führt die Guggenmusik «Latärnäschränzer» das «Latärnlifescht» durch. Zum Festprogramm gehören die Auftritte von insgesamt sieben regionalen Guggenmusiken. Kleine Knabbereien aus der Küche lassen auch den Heisshunger gleich wieder verschwinden, damit problemlos das Tanzbein weitergeschwungen werden kann. Auch eine Tombola sorgt für Glücksgefühle. Samstag ab 19.29 Uhr, Mehrzweckhalle Stutz Lausen; mehr Infos unter www.lataernli.ch __