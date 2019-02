Basel

«Hip Hop People, Places & Things»

Er gilt als einer der Gründerväter der DJ-Kultur des Hip-Hop. Grandmaster Flash wuchs in der New Yorker Südbronx der 1960er-Jahre auf und legte im Laufe seiner musikalischen Karriere das Fundament der heutigen DJ-Kunst. Am 1. Januar 2019 wurde er 61 Jahre alt. In seiner Tour um die Welt zeigt er dem Publikum, was «Hip Hop People, Places & Things» bedeutet.

Freitag 23 Uhr, Parterre One Basel; mehr Infos unter www.parterre-one.ch

