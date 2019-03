Das Kunstmuseum Basel erhält sieben herausragende Kunstwerke von der Christoph Merian Stiftung geschenkt. Es handelt sich dabei um Werke von Pablo Picasso, Alberto Giacometti, Paul Klee, Fernand Léger und Jean Dubuffet. Der Gesamtwert der Schenkung: 20.34 Millionen Franken. Das Kunstmuseum macht diese am Sonntag erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich.

Frenkendorf

«s’Drummeli vo Fränkedorf»

Am Freitag und Samstag findet der 48. HC-Plausch der Halbmondclique Frenkendorf im Saalbau des Wilden Mann statt. Der vorfasnächtliche Anlass, der auch als «s’Drummeli vo Fränkedorf» bezeichnet wird, wartet mit allem auf, was die Fasnachtskiste hergibt. Die Veranstalter freuen sich auf ein tanzbegeistertes Publikum, das einen unterhaltsamen Abend geniessen will.

Freitag und Samstag 20 Uhr, Wilder Mann Frenkendorf; mehr Infos unter www.halbmondclique.ch

