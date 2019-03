Der malerische Fackelzug am Abend des Fasnachtssonntags ist einmalig. Er stammt aus einer uralten Kulturhandlung zur endgültigen Vertreibung des Winters. Falls es die meteorologischen Bedingungen zulassen, startet der Chienbäse-Umzug durchs «Stedtli» in der Burgstrasse, von der aus es dann zur Rathausstrasse, Reb- und Gerbergasse weitergeht. Im unteren Gestadeckplatz endet das Treiben.

Verliebt in Duftkräuter

Iris, Laura, Erika – sind Frauen Blumen? Wollen sie Blumen sein? Auch Volksmärchen erzählen von Frauen, die als Blumen oder Kräuter in Erscheinung treten. Wie handeln diese Blumenfrauen? Was steckt hinter der Pflanzengestalt? Welche Bedeutung haben diese Pflanzen in unserer Kultur? Fragen, die in diesem Samstags-Seminar beantwortet oder diskutiert werden. Anmeldung erforderlich.

Samstag 10–17 Uhr, Universitätsbibliothek Basel; mehr Infos unter www.maerchengesellschaft.ch

