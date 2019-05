Allschwil Der Held des Tages Der Allschwiler Theaterverein «Zum Schwarze Gyger» besteht aus 14 Laienschauspielerinnen und -schauspielern. Die neuste Produktion des Ensembles ist das Stück «Held des Tages»: Eine präzise Studie der Medien und ihrer Inszenierungsmacht, die sich zwischen seelischen Abgründen und charmantem Witz, bitterbösen Pointen und ironischem Kommentar bewegt. Freitag, Samstag und Sonntag Mühlestall Allschwil; mehr Infos: www.zumschwarzegyger.ch __

Basel Ein Tanz für alle Am Bal divers sollen alle willkommen sein: Leute mit und ohne Behinderung lernen gemeinsam zwei einfache Choreografien. Ertönt an der anschliessenden Party die passende Musik, wird zusammen getanzt. Der inklusive Partyabend ist Teil des Wildwuchs-Theaterfestivals. Was in anderen europäischen Städten bereits seit längerem funktioniert, findet damit zum ersten Mal auch in Basel statt. Samstag 20 Uhr, Reithalle Kaserne Basel; mehr Infos unter www.kaserne-basel.ch __

Lörrach Mensch und Maschine Wer schon immer mal einem Roboter Modell stehen oder ihm beim Portraitieren zusehen wollte, hat in der Werkraum-Ausstellung «Human Study #1» die Gelegenheit dazu. Die Körper der drei Roboter namens Paul bestehen aus alten Schulbänken, ihre Augen aus Digitalkameras oder Webcams. Ihr linker Zeichenarm agiert im Spannungsfeld zwischen Algorithmus und Zufall. Freitag 14 Uhr, Werkraum Schöpflin Lörrach; mehr Infos unter www.werkraum-schoepflin.ch __

Basel Irish Folk trifft Klassik Am Sonntag kommen sowohl Liebhaber klassischer Musik als auch Irish-Folk-Begeisterte auf ihre Kosten. Die irisch-schweizerische Band «Inish» und der Orchesterverein Brugg verbinden ihre Musikstile in ihrer Gemeinschaftsproduktion «Classical Inish». Mit ihrem Programm touren sie durch vier Schweizer Kantone und machen dabei Halt in der rollstuhlgängigen Basler Martinskirche. Sonntag 17 Uhr, Martinskirche Basel; mehr Infos unter www.inish.ch __

Basel Solarboot-Fahrt auf dem Rhein Am Freitag können Interessierte Basel aus der Rheinperspektive einmal auf eine andere Art und Weise kennenlernen: ganz leise nämlich, mit Sonnenkraft im Tank. Während der Solarboot-Fahrt auf dem Rhein erfahren die Passagiere Wissenswertes über Massnahmen und Möglichkeiten zum Umwelt- und Klimaschutz im Kanton Basel-Stadt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Freitag 17 Uhr, Schiffssteg unterhalb der Mittleren Brücke; mehr Infos unter: www.aue.bs.ch __

Rheinfelden Festival der Kulturen In Rheinfelden steht das Auffahrtswochenende ganz im Zeichen der kulturellen Diversität: Am «Multikulti» Festival der Kulturen finden inmitten eines bunten Marktgeschehens auf zwei Open Air Bühnen Konzerte statt. Interessierte können an Trommel- oder Tanzworkshops teilnehmen und sich auf eine kulinarische Reise rund um die Welt begeben. Freitag, Samstag und Sonntag mehrere Standorte in Rheinfelden; www.multikultifestival.ch __

Basel Ein tödliches Netz Hobbydetektive kommen in diesem interaktiven Kriminalspiel voll auf ihre Kosten: Eine Frau findet ihren Mann tot auf. Er ist in einen leeren Pool gestürzt. Handelt es sich dabei nur um einen ungeschickten Unfall oder steckt doch mehr dahinter? Als Mitglieder der Sonderkommission übernehmen die Teilnehmer Ermittlungen und lösen den Fall. Tickets gibt’s online. Samstag 14 Uhr, vor der Barfüsserkirche; mehr Infos unter www.stadt-krimi.ch __