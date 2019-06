Basel

Bravo-Hits-Party

2012 setzte der Club «Garage» erstmals das Programm «Bravo Hits» als Partyformat in Basel um. Mittlerweile hat der Event als «Bravohits – the one and only» im «Viertel» den gleichen Kultstatus erreicht wie die beliebte Zusammenstellung von Songs. Egal ob DJ Bobo, N’Sync oder Vengaboys – Geschmack und Qualitätsansprüche spielen an diesem Abend eine eher untergeordnete Rolle …

Freitag ab 23 Uhr, Viertel Klub Basel; mehr Infos unter www.dasviertel.ch

__