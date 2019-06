Der Männerchor Arlesheim veranstaltet gemeinsam mit dem Männerchor Pfeffingen zu seinem 175-jährigen Jubiläum ein Gesangsfest mit Chören aus der Region. Gesungen wird den ganzen Samstag lang in der Domkirche Arlesheim. Das Fest verspricht gross zu werden: Es haben sich 52 Chöre mit insgesamt 1 449 Sängerinnen und Sängern angemeldet.

Basel

Pärkli-Jam

20 Bands aus der ganzen Region treten dieses Wochenende am Pärkli-Jam im St. Johanns-Park auf. Headliner ist dieses Jahr der Rapper Pyro, der heute Abend zusammen mit der Reggae-Band Schwellheim das Festival eröffnet. Am Samstag sorgt das Basler DJ-Kollektiv Alma Negra, das dieses Jahr auch am Montreux Jazz Festival auflegt, für karibisch-elektronische Klänge.

Freitag, Samstag und Sonntag im St. Johanns-Park; mehr Infos unter www.paerklijam.ch

