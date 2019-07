Als Teil der Dauerausstellung «Bewahre! Was Menschen sammeln» gibt das Museum Baselland einen Einblick ins Archiv der Modemarke Hanro. In austauschbaren Kojen zeigt das Museum die von der Firma verwendeten Trikot-Stoffe sowie Firmenakten und Werbematerialien und macht so die über 100-jährige Geschichte des Liestaler Unternehmens anschaulich sichtbar.

Liestal

Talk mit einer Bundesrätin

Eigentlich ist Simonetta Sommaruga am Samstag unterwegs an den «Global Summit of Women», dem Weltwirtschaftsgipfel für Frauen in Basel. Dabei aber macht die SP-Bundesrätin einen Zwischenhalt in Liestal, wobei sie von ihrem Baselbieter Parteikollegen und Ständeratskandidaten Eric Nussbaumer im Palazzo zum kurzen Sommertalk empfangen wird.

Samstag 16-17 Uhr, Theatersaal Palazzo am Bahnhof Liestal

