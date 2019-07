Arlesheim

Stimmen-Festval gastiert in Arlesheim

Eines der Highlights des diesjährigen Stimmen-Festivals findet heute auf dem Domplatz in Arlesheim statt: Die dreiköpfige britische Band Morcheeba rund um die Gebrüder Godfrey erinnert mit ihrem düsteren Trip-Hop an Massive Attack. Erst 2018 erschien überraschenderweise ein neues Album, welches sich in der Schweiz mit dem 16. Platz in den Charts grosser Beliebtheit erfreute.

Freitag 20 Uhr, Domplatz Arlesheim, 48 Euro, www.stimmen.com

