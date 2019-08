In ihrer aktuellen Ausstellung im Kunstkomplex+ Mennuni präsentiert die Basler Fotografin Claudia Link ab der heutigen Vernissage einen Mix aus zwei ihrer Projekte: Die Serie «Organics» entfremdet tägliche Lebensmittel und lässt diese kunstvoll invertiert in neuem Licht erscheinen. Im Rahmen des Projektes «Tourist» wird der wahrnehmungsverzerrende Umgang mit Social Media thematisiert.

Basel

Vorreiter-Techno aus Frankreich

Am Freitag beehrt den Nordstern eine wahrliche Ikone der französischen elektronischen Musik. Laurent Garnier heisst der DJ, der schon seit rund dreissig Jahren Technoschuppen in aller Welt zum Beben bringt und auch heute noch begeistert. Nach Auftritten an den renommiertesten Festivals wie beispielsweise dem Coachella in den USA hat nun auch Basel die Ehre, Garnier begrüssen zu dürfen.

Freitag Ab 22 Uhr, Nordstern Basel, 27.60 Franken

www.nordstern.com

