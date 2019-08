Fülllinsdorf Ein künstlerischer Blick in die Zukunft Die «CH-Berliner-Theater-Gruppe» bespielt das Kunstwerk «Ohnheit – Freimacht». Die Schauspieltruppe setzt sich aus zwei Schweizern und zwei Deutschen zusammen, welche eigens für die Outdoor-Installation «Visionen 19» ein Stück geschrieben haben. Es befasst sich mit den Kommunikationsschwierigkeiten der heutigen Zeit. Freitag und Samstag 19 Uhr, Nähe Schule Schönthal, Eintritt frei

www.visionen19.ch __

Arlesheim Der Kunschtplatz wird real Vor rund zwei Jahren ging der Kunschtplatz online. Ab heute wird er zum realen Schauplatz. Claudia Bösch präsentiert ihre Acryl-Mischtechnik-Malereien, die österreichische Künstlerin Christine Stangl stellt ihre Keramikkunstwerke aus, die mit scheinbar wertlosen Gegenständen gespickt Geschichten über das Leben erzählen. Ab Freitag Variierende Startzeiten, Trotte Arlesheim, Eintritt frei

www.trotte-arlesheim.ch __

Therwil Gegen den eigenen Schatten Der Schatten: Bereits der Titel des Theaters lässt eine düstere Geschichte vermuten. Das frei nach Jewgeni Schwarz bearbeitete Stück, welches heute in der Mehrzweckhalle Therwil seine Premiere feiert, ist so düster aber gar nicht: «Eine dramatische Komödie in drei Akten» nennt das Freie Theater Therwil sein aktuelles Programm. Freitag bis Sonntag 20 Uhr, Mehrzweckhalle Therwil, ab 20.- CHF

www.freiestheater-therwil.ch __

Riehen Szenischer Rundgang entlang der Landesgrenze Nach dem gleichnamigen Buch führt die Vorstellung «Fast täglich kamen Flüchtlinge» vom ex/ex-Theater zurück in eine Zeit, in der Riehen im wahrsten Sinne des Wortes an seine Grenzen kam. Täglich waren Flüchtlingsbegegnungen ein Thema. Der szenische Rundgang reist in die von Bedrohung geprägte Vergangenheit Riehens. Ab Freitag 19 Uhr, Inzlinger Zoll Riehen, ab 15.- CHF

www.exex.ch __

Metzerlen-Mariastein Leichtfüssiger Reggae im Schloss Am Samstag treten die fünf jungen Musiker der Pedestrians aus Baden am Sommerfest auf der Burg Rotberg in Metzerlen-Maria- stein als Hauptact auf. Ihr leichtfüssiger und eingängiger Reggae-Pop vermischt sich spätestens seit der neusten Single «Breakdown Tuesdays» mit aufregender Partymusik, die zum Tanzen verleitet. Samstag 19 Uhr, Burg Rotberg Metzerlen-Mariastein, 30.- CHF

www.pedestrians.ch __

Basel Das Rheinbord wird zum Dancefloor Eine Woche nach der Street Parade werden auch Basels Strassen zum Tanzschuppen. 13 Beattrucks tuckern im Schritttempo den Rhein entlang und beschallen Tanzfreudige am «Beat on the street» mit Musik. Auch für durstige Kehlen wird gesorgt sein: Drei Kühlwagen und drei Handwagen versorgen die Besucher mit kühlen Getränken. Samstag Start um 14 Uhr, Wettsteinbrücke Kleinbasel, Eintritt frei.

www.facebook.com __

Zunzgen Schwere Steine und strapazierte Seile Der Turnverein Zunzgen feiert sein hundertjähriges Bestehen mit der Durchführung der Kantonalen Nationalturntage. Rund 450 Turnerinnen und Turner messen sich in fünf Disziplinen, verteilt über zwei Tage. Neben Steinheben und Seilziehen kommt mit den Partys im Festzelt aber auch der feierliche Teil nicht zu kurz. Freitag bis Samstag Ab 17 Uhr, Sportplatz Bündten, Eintritt frei

www.tvzunzgen.ch __

Basel Jubiläumsfest mit FahrAwaY Der rollende Kleinzirkus FahrAwaY kehrt mit seinem aktuellen Programm «Drüll» nach Basel zurück. Dieses Wochenende wird aber nicht nur eine gewöhnliche Vorstellung gezeigt: FahrAwaY feiert nämlich seinen zehnten Geburtstag. Zum Jubiläum wird vor und nach der Show mit Gastronomie und Musik gefeiert. Samstag und Sonntag 17 Uhr, Station Circus Basel, Hutsammlung

www.zirkusfahraway.ch __

Muttenz Zweiräder fliegen wieder durch die Luft Am Bikefestival Basel treten Fahrradbegeisterte in vier verschiedenen Contests und zwanzig Kategorien für Jung bis Alt und von «Fun» bis «Elite» in die Pedalen. Während in der Baselbieter Bike Challenge eine gemütliche gemeinsame Velotour angesagt ist, fliegen die Räder samt Fahrer in der «Jump Show» wild durch die Luft. Samstag und Sonntag Ab 8 Uhr, Schänzli Muttenz, Eintritt frei

www.bikefestival-basel.ch __