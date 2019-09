Ein dichterisches Wochenende erwartet die Stadt Basel. Während am Samstag kurzweilige Poesie-Battles und ein Schriftsteller-Fussball-Länderspiel stattfinden, kann am Sonntag der Dreyland-Dichterweg beschritten werden. Eigentliches Highlight ist aber die Poesie-Hotline: Dichtkunst direkt per Telefon!

Sissach

Kochen und schlemmen für den guten Zweck

Unter diesem Motto bekochen Gilde-Köche an zwanzig Standorten in der Schweiz ihre Gäste. Sämtliche Erlöse des Gilde-Kochtags, an dem die Profiköche ihr Risotto zum Besten geben, werden an die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft gespendet. Auch in Sissach wird am Samstag genossent und geholfen.

Samstag ab 10:30 Uhr, Muff Haushalt AG, Eintritt frei

www.gilde.ch

__