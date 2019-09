Zum dritten Mal startet heute die Biennale «Zeiträume Basel» – ein Festival, das neue Musik und Architektur kombiniert und Räume hörbar macht. Rund 35 künstlerische Projekte in und um Basel werden unter dem Motto «Der gemeinsame Raum» durchgeführt. Die letzten Darbietungen finden am 22. September statt.

Die Organisatoren des Vereins Pro Innerstadt Basel verwandeln die Clarastrasse heute in einen Erlebnis-Dschungel. Beim dritten Flâneur sollen die Besucher die Stadt Basel von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Neben in der Clarastrasse ansässigen präsentieren sich auch andere Basler Geschäfte in den «Erlebniscornern».

Münchenstein

Swing-Dinner mit dem Sugar Daddy

Im Hofmattsaal in Münchenstein ist am Samstag die siebenköpfige Truppe «Sugar Daddy and the Cereal Killers» zu Gast. Schon während dem Dinner wird man von

40er- und 50er-Musik in vergangene Zeiten zurückversetzt. Nach dem Abendmahl wird dann mit Swing und Boogie-Woogie zum Tanz aufgefordert.

Samstag ab 18.30 Uhr, Hofmattsaal, ab 25.- Franken

