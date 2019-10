Pratteln

Zwei Tage durchrocken im Z7

Seit gestern Donnerstag findet in der Konzerthalle Z7 das dreitägige Indoor-Festival «Up in Smoke» statt. Die Metal- und Hardrock-Bands reisen aus der ganzen Welt zum Musikspektakel in Pratteln. Unter anderem treten «Church of Misery» aus Japan, «Stoned Jesus» aus der Ukraine und «Amenra» aus Belgien auf.

Freitag bis Samstag ab 14.30 Uhr, Konzertfabrik Z7, ab 65.15 Franken

www.upinsmoke.de

__