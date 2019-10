Basel Ein heiler Fleck inmitten der Kriegswirren Verwüstung, Bedrohung und Terror. An solche Stichworte denkt man derzeit, wenn die Rede von Syrien ist. Inmitten von IS-Aktivisten und türkischen Truppen bildet das autonome Gebiet Rojava eine Oase. In der Markthalle findet ein Podium zu den Massnahmen, welche die Schweiz zur Unterstützung des Gebiets ergreifen kann, statt. Freitag 17.30 Uhr, Markthalle Basel, Eintritt frei

www.thomas-kessler.ch __

Basel Der letzte Bruch mit Stéphanie Berger Im Kleinkunsttheater Fauteuil werden am Freitag und Samstag die Lachmuskeln trainiert. Die Komikerin Stéphanie Berger besucht mit ihrem neuen Programm «Aufbruch» die Tabourettli-Bühne. Ihr viertes Programm verspricht authentische und ehrliche Comedy ohne aufwendigen und extravaganten Schnickschnack. Freitag und Samstag 20 Uhr, Fauteil, ab 34 Franken

www.stephanie-berger.ch __

Basel Fotografiekunst hautnah erleben Das Kulturzentrum in der Elisabethenkirche lädt dieses Wochenende zur «Fotografie 19», einer «Touch-and-Try»-Messe, die sich rund ums Thema Kameras und Fotografie dreht. Neben Workshops und Liveshootings können die Stände der Kamera- und Zubehörhersteller besucht werden, an denen Spezialisten ihre Produkte vorstellen. Freitag und Samstag variierender Start, Elisabethenkirche, Eintritt frei

www.fotomarlin.ch __

Liestal Gemeinsam Kulturgut schaffen Mit der artESB sorgt die Baselbieter Eingliederungsstätte in Liestal für einen Ort des gemeinsamen Kunstschaffens. An der Ausstellung «Vielfalt in der Kunstwelt» präsentieren Menschen mit und ohne Behinderung ihre Werke. Im Vordergrund steht die Diversität und Durchmischung von Künstlern und Werken. Freitag bis Sonntag variierender Start, ESB BL, Eintritt frei

www.esb-bl.ch __

Basel Wiedergeburt einer Collage der Revolution Rund 45 Jahre nach der Weltpremiere in Mailand feiert «Al gran sole carico d’amore» auch in der Schweiz Premiere. In seiner szenischen Aktion collagiert der italienische Komponist Luigi Nono revolutionäre Texte der Weltgeschichte zu einem Gesamtwerk gegen soziale und gesellschaftliche Ungerechtigkeit. Samstag ab 11 Uhr, Theater Basel, ab 15 Franken

www.theater-basel.ch __

Sissach Fagottkoryphäe in der Oberen Fabrik Am Samstag gastiert im Rahmen der Klanglichter-Konzertreihe eine Koryphäe des Fagottspiels in Sissach. Der italienische Wahlbasler Sergio Azzolini spielt mit seinem fünfköpfigen Barockorchester Werke von Antonio Vivaldi, Johann Friedrich Fasch und Jan Dismas Zelenka. Das Konzert des Echo-Preisträgers beginnt um 19.30 Uhr. Samstag ab 19.30 Uhr, Obere Fabrik, 35 Franken

www.oberefabrik.ch __

Liestal Hände hoch mit Kasper und seiner Nachbarin Die Puppenspielerinnen von «Hände hoch» bespielen am Sonntagvormittag das Theater Palazzo mit der Premiere ihres neuen Stücks. In «Kasper und die neue Nachbarin» erhält der Protagonist eine neue Nachbarin, die ein dunkles Geheimnis hütet. Der Puppenspass mit Sibylle Gutzwiller und Doris Weiller beginnt um 11 Uhr. Sonntag 11 Uhr, Theater Palazzo, ab 10 Franken

www.theaterhändehoch.ch __

Basel Auf den Spuren von Rainer Maria Rilke Dass sich der Prager Lyriker Rainer Maria Rilke gerne in der Schweiz aufhielt, dürfte vielen bekannt sein. Auch in Basel war der Dichter unterwegs. Die «Literaturspur» macht sich am Sonntag im Rahmen eines Spaziergangs auf die Suche nach Rilkes Spuren. Der Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekannt gegeben. Sonntag 11 Uhr, Bekanntgabe bei Anmeldung, 30 Franken

www.literaturspur.ch __

Pratteln Vorbereitung für die «drey scheenschte Dääg» In Pratteln herrscht bereits am Sonntag Fasnachtsstimmung. Knapp fünf Monate im Voraus findet im CC Aligro die erste Ausgabe des Fasnachtsflohmarktes statt. Neben den Verkaufsständen unterhalten neun Acts die Besucher. Guggenmusik, Schnitzelbänke und Verpflegungsstände sorgen für die nötige Fasnachtsstimmung. Sonntag ab 10 Uhr, CC Aligro Pratteln, Eintritt frei

www.fasnachts-flohmi.ch __