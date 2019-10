Was läuft am Wochenende? Die Veranstaltungstipps der bz-Redaktion

Basel Das Quartett Salut Salon vertont die Liebe Das Frauen-Quartett macht während seiner neuen Tour auch in Basel Halt. Auf der Hauptbühne im Fauteuil vertonen die ECHO-Gewinnerinnen aus Hamburg eines der wohl ältesten Themen der Menschheit: die Liebe. Die Klassikmusikerinnen sprengen auch gerne mal die Genregrenzen zu moderneren Gefilden. Freitag 20 Uhr, Fauteuil, ab 54

Franken

www.fauteuil.ch __

Basel bz-Musikredaktor macht den Zappa im Atlantis Heute Abend spielt die Band FiDo zum ersten Mal seit rund zwei Jahren ein Konzert in der Schweiz. Normalerweise ist die Band, in der auch unser Musikredaktor als Gitarrist mitmischt, eher in Deutschland unterwegs. Heute geben sie im Basler Atlantis ihre frei interpretierten Werke nach Frank Zappa zum Besten. Freitag ab 20 Uhr, Atlantis, ab 20 Franken

www.atlantis-basel.ch __

Basel Hochkarätiger Wortwitz im Fauteuil Gold. So nennt sich das erste gemeinsame Abendprogramm der erfahrenen Poetry-Slammer Laurin Buser und Fatima Moumouni. Im Fauteuil präsentieren die Schweizer Wortkünstler eine poetisch-witzige Mischung aus Duo- und Solotexten. Beide Shows finden auf der Bühne Tabourettli statt und starten am Freitag und Samstag um 20 Uhr. Freitag und Samstag 20 Uhr,

Fauteuil, ab 25 Franken

www.fauteuil.ch __

Bubendorf Halt auf Verlangen: Geschichten im Dampfzug Zu einer besonderen Vorstellung lädt die «Remise Waldeburgerli» in Bubendorf. Brigitte Laube und Marcel Zehnder erzählen, spielen und singen Geschichten rund ums Thema Zugreisen. Heute Freitag startet das rollende Vergnügen mit seiner Premiere, an beiden Tagen fährt der Dampfzug um 20.15 Uhr los. Freitag und Samstag 20.15 Uhr, Remise Waldeburgerli, ab 25 Franken

www.waldeburgerli.ch __

Basel Die Menschheit geht im Kreis herum «Here we go again». So nennt sich das neuste Programm des Zirkus Neuland. Die von der Zirkusschule Basel produzierte Show feiert heute Freitag Premiere. Sie befasst sich auf spielerische Weise mit dem menschlichen Leben und seiner Zirkularität: Weshalb anfangen, wenn das Ende bereits gewiss ist? Oder genau deshalb? Freitag bis Sonntag variierender Start, Gundeldinger Feld, 15 Franken

www.zirkusschulebasel.ch __

Waldenburg In der Turnhalle wird wieder gejodelt Am Samstag gastiert im Rahmen der Klanglichter-Konzertreihe eine Koryphäe des Fagottspiels in Sissach. Der italienische Wahlbasler Sergio Azzolini spielt mit seinem fünfköpfigen Barockorchester Werke von Antonio Vivaldi, Johann Friedrich Fasch und Jan Dismas Zelenka. Das Konzert des Echo-Preisträgers beginnt um 19.30 Uhr. Samstag 20 Uhr, Turnhalle

Waldenburg, 12 Franken

www.spitzeflueliwaldenburg.ch __

Oberwil Kaleidoskopische Fotografieausstellung In Dorothee von Rechenbergs aktueller Ausstellung ist der Name Programm: Kaleidoskop. Die verfremdeten Bilder sind so installiert, dass sich immer wieder aufs Neue Bezüge zwischen älteren und neueren Bildern herstellen lassen. Am Samstag findet die Finissage des Werks der deutschen Künstlerin statt. Samstag ab 17 Uhr, Galerie

Wertheimer, Eintritt frei

www.galeriewertheimer.ch __

Basel Zweikampf um Aufmerksamkeit Das sams- und sonntägliche Programm im Humbug verspricht diese Woche einen Alleinunterhalter. Aber eigentlich sind es zwei: Jürg Kienberger und Clemens Sienknecht wollen die Bühne beide nur für sich und kämpfen im Musikduell um die Gunst des Publikums. Ab 18 Uhr öffnet die Bar, vorher kann noch gespeist werden. Samstag und Sonntag ab 18 Uhr, Humbug, 20 Franken

www.humbug.club __

Ettingen Einblick in die Truhen lokaler Kunstschätze Zum ersten Mal findet dieses Wochenende in der Carrosserie Weyl die Kunstausstellung «Schätzli» statt. Ziel der Veranstaltung ist es, lokale Künstler zusammenzubringen. Ausserdem gehen die Erlöse des kulinarischen Angebots an das «Mattenheim» in Ettingen, ein Wohnheim für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. Samstag und Sonntag ab 10 Uhr, Carrosserie Weyl, Eintritt frei

www.schätzli.ch __