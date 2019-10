Was läuft am Wochenende? Die Veranstaltungstipps der bz-Redaktion

Liestal Jubiläen feiern mit Roli Frei und The Soulful Desert Im Kulturhotel Guggenheim gibt es heute Freitag gleich drei Jubiläen zu feiern. Vor rund 50 Jahren stand der Basler Musiker Roli Frei zum ersten Mal auf der Bühne, vor 25 Jahren zum ersten Mal mit «Soulful Desert» und die Premiere des Songs «Stranger in my House» feierte er vor zwanzig Jahren. Das Konzert startet um 20 Uhr. Freitag 20 Uhr, Kulturhotel

Guggenheim, ab 42.60 Franken

www.guggenheimliestal.ch __

Basel Ein Abend für Opernneulinge Zum «World Opera Day» lädt das Theater Basel erfahrene Liebhaber wie auch Opernneulinge zur Feier. Im Foyer warten ab 18.30 Uhr kostenlos einige Überraschungen, um 19.30 Uhr startet auf der grossen Bühne das Highlight des Tages: Die Comedia «Der Barbier von Sevilla», extra neu einstudiert von der «Komischen Oper Berlin». Freitag Ab 18.30 Uhr, Theater,

ab 0 Franken

www.theater-basel.ch __

Riehen Französischer Leinwandhit in Theaterfassung Zwei Menschen aus zwei diametral entgegengesetzten Welten – und eine Freundschaft, die zu einer unzertrennlichen wird. Die Stammbesetzung des Riehener Kammertheaters bringt den erfolgreichen Spielfilm «Ziemlich beste Freunde» auf die Theaterbühne. René Heinersdorff adaptierte das Stück für die Theatervorstellung. Freitag 20 Uhr, Kammertheater,

ab 28 Franken

www.kammertheater.ch __

Basel Maskenspektakel ohne Worte Seit 1972 ist die Maskentheatergruppe «Mummenschanz» auf Bühnen in aller Welt unterwegs. Einen internationalen Namen machten sich die Künstler vor allem mit ihrer Auftrittsreihe am New Yorker Broadway. Mit dem Programm «you & me» sind sie nun schon rund drei Jahre auf Tour und stellen sprachlos alltägliche Szenen nach. Freitag und Samstag 19.30 Uhr, Musicaltheater, ab 49.50 Franken

www.musical.ch __

Riehen Benefizkonzert für Geburtsstunden Spenden für die nächste Generation: Am Samstag findet im Landgasthof Riehen ein Benefizkonzert des Geburtshauses «Tagmond» statt. Die Gelder werden für ein Erweiterungsprojekt gesammelt, auf das «Tagmond» wegen der stetig steigenden Nachfrage und des Bedarfs nach Begleitung von Sternenkindergeburten angewiesen ist. Samstag 19.30 Uhr, Landgasthof, Eintritt frei

www.tagmond.ch __

Basel Dvořák und Mendelssohn in der Martinskirche Muttenzer Besuch in Basel: Am Samstag findet in der Basler Martinskirche ein Konzert der Kantorei St. Arbogast Muttenz statt. Ab 19 Uhr präsentieren Orchester, Chor und Solisten «Te Deum» von Antonin Dvořák und «Lauda Sion» von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Am Sonntag beginnt das Konzert um 17 Uhr. Samstag und Sonntag Variierender Start, Martinskirche, ab 15 Franken

www.kantoreistarbogast.ch __

Pratteln Das Papamobil fährt in der Galerie Beyeler ein Die päpstliche Schweizergarde stellt sich in Pratteln vor. Im Rahmen der Berufsausstellung sucht das Korps nach neuen, motivierten Gardisten, da die Truppenstärke der Schweizergarde erhöht wird. Nebst Waffen und päpstlichen Requisiten fährt auch das Papamobil vor. Es wurde extra für die Ausstellung in die Schweiz transportiert. Samstag und Sonntag Ab 10 Uhr, Galerie Beyeler, Eintritt frei

www.kath.ch __

Basel Die US-Comedyserie kommt ins Häbse-Theater Bekannter wurde der Begriff «Glee» in den letzten Jahren vor allem durch die gleichnamige US-Fernsehserie. Ursprünglich bezeichnet der «Glee Club» aber einen Chor, der Stücke des «Glee»-Genres singt. Der entsprechende Basler Club nimmt die Story der Serie auf und erzählt die Geschichte in humorvoller Musical-Manier. Samstag und Sonntag Variierender Start, Häbsetheater, 30 Franken

www.gleebasel.com __

Sissach Das Predigerduell: Pfarrer gegen Slammer In der Sankt-Jakob-Kirche in Sissach steigt am Sonntag ein Duell der etwas anderen Art. Drei Pfarrer messen sich mit drei Profis des Poetry Slams in der poetischen Sprachkunst. Für ihre Performance erhalten die Kandidaten jeweils lediglich sechs Minuten Zeit. Danach wird per Publikumsentscheid der Sieger gekürt. Sonntag 17 Uhr, Kirche St. Jakob,

ab 10 Franken

www.gender-bildung.ch __