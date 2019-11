Was läuft am Wochenende? Die Veranstaltungstipps der bz-Redaktion

Das Kabarettduo «Valsecchi & Nater» spielt in seinem neuen Programm «Macht Liebe!» mit dem Gegensatz von Harmonie und Dissonanz. In einem satirischen Musikkabarett loten Valsecchi und Nater die Grenzen der Liebe aus und gehen darüber hinweg. Das Stück startet am Freitag und Samstag um 20.30 Uhr.

Nach der langjährigen Karriere als Sprecher der SRF-Tagesschau widmete sich Heinrich Müller seiner Passion: der Musik. Inzwischen erschien mit «As long as I can sing» sein fünftes Album. Der Singer-Songwriter spielt zum ersten Mal auch Eigenkompositionen: Deren acht befinden sich auf der neuesten Platte.

Basel

Ein buntes Fest zu Gedenken der Toten

Die Kaserne lässt am Samstag eine mexikanische Tradition aufleben: den «Dia De Los Muertos». Er ist einer der wichtigsten Feiertage in Mexiko und wird zu Gedenken der Verstorbenen durchgeführt. Wie in seiner Heimat wird der Tag auch in der Basler Kaserne farbenprächtig und mit diversen Bands ausgelassen gefeiert.

Samstag 19.30 Uhr, Kaserne, ab 5 Franken

www.kaserne-basel.ch

