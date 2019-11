Was läuft am Wochenende? Die Veranstaltungstipps der bz-Redaktion

2011 gründeten die vier Jungs aus Zürich die Band Tim Freitag. Mit ihrem Indie-Rock machten sie sich bis 2013 vor allem in der Zürcher Szene einen Namen, bevor Sänger Janick Pfenninger sich mithilfe eines Förderstipendiums nach New York aufmachte. Seit 2017 begeistert die Band das Publikum wieder mit tanzbaren Gitarrensounds.

«Les Diptik» macht dieses Wochenende in Basel Halt. Mit seinem zweiten abendfüllenden Programm «Postscriptum» taucht das Clown- Duo ins menschliche Gehirn ein. Als Chefneuron und dessen Angestellter widmen sich die beiden der Sortierung menschlicher Erinnerungen und Gedanken. Das Stück handelt von Überarbeitung.

Basel

Die Bitch Queens laden zum Punkrock-Festival

Zum dritten Mal organisieren die Bitch Queens das «Bitchfest» im Sommercasino. Ganz im Geiste des Punkrocks erwarten die Zuhörer dreckige Gitarrenriffs, freche Gesänge und treibende Drums-Feuerwerke. Während am Freitag The Devils als Headliner spielen, übernehmen die Organisatoren am Samstag gleich selber die Hauptrolle.

Freitag und Samstag 20 Uhr, Sommercasino, ab 15.50 Franken

www.bitchfest.ch

