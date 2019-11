Was läuft am Wochenende? Die Veranstaltungstipps der bz-Redaktion

Basel Was ist eigentlich Männlichkeit? Wenn von Geschlechterfragen gesprochen wird, steht meistens die Frau im Vordergrund. Was aber ist mit dem gesellschaftlichen Verständnis von Männlichkeit? Wie fragil ist dieses Konzept? Auch hier finden Geschlechterzuschreibungen statt. Der junge Regisseur Matthias Köhler geht dieser Frage im Rahmen der Reihe «grrrls grrrls grrrls» nach. Freitag 22 Uhr, Monkey Bar, 10 Franken

Basel Historisch einzigartiges Filmmaterial Ein Fund auf einem Pariser Flohmarkt führte 2018 zur nahezu vollständigen Rekonstruktion eines historisch einzigartigen Filmes: Karl Hans Breslauers 1924 in Wien gedrehte Stummverfilmung «Die Stadt ohne Juden», die den Antisemitismus frühzeitig und unvermittelt darstellt. Die restaurierte Fassung wird nun in Basel gezeigt. Freitag 21 Uhr

Neues Kino Basel, ab 8 Franken

Allschwil Die ländliche Beschaulichkeit trügt Entführer treiben im Baselbiet ihr Unwesen, auf einer Kuhweide häufen sich tödliche Freizeitunfälle und schon ist es vorbei mit der ländlichen Idylle. Von diesen packenden Geschichten erzählt das Buch «Mörderisches Baselbiet» der Baselbieter Autorin Barbara Saladin. Am Freitag gibt sie eine Lesung mit anschliessender Diskussion. Freitag 19 Uhr, Buch am Dorfplatz, 15 Franken

Basel Neues von Stefan Büsser: die Masterarbeit Warum sind die sogenannten sozialen Medien eigentlich total asozial und was erwartet uns, wenn wir den Blick übers Handy-Display hinaus wagen? Gibt es überhaupt noch ein Offline-Leben? Über diese und weitere Fragen klärt der Schweizer Moderator und Comedian Stefan Büsser in seiner Show «Masterarbeit» auf. Freitag und Samstag 20 Uhr, Theater Fauteuil, ab 29 Franken

Basel Singender Direktor im Rosentaler Spiegelzelt Ein exquisites Vier-Gang-Menü, kreiert von Starkoch Peter Moser, internationale Artisten und Künstler sowie ein singender Zeltdirektor erwarten auch dieses Jahr die Besucherinnen und Besucher des Palazzo Colombino. Das Spiegelzelt verdankt seinen Namen übrigens den 1312 Spiegeln, die jeden Abend poliert werden. Freitag bis Sonntag 19.30 Uhr, Rosentalanlage, ab 162 Franken

Laufen Eine musikalische Zeitreise im Kulturforum Die Band Blues-aholics lädt am Samstagabend zu einer musikalischen Zeitreise durch ihre 27-jährige Bandgeschichte im Kulturforum in Laufen. Zu erwarten ist ein schweisstreibendes Livekonzert mit viel Spielfreude. Die Bluesaholics mixen Songs in Englisch und Mundart mit Perlen der letzten 60 Jahre Musikgeschichte. Samstag 20.15 Uhr, Kulturforum Laufen, ab 20 Franken www.kfl.ch __

Basel Was macht mein Land mit mir? Es gibt Fragen, die trägt man jahrelang mit sich herum. In der Hektik des Alltags ergibt sich jedoch selten die Gelegenheit, sie zu reflektieren und mögliche Antworten zu finden. Solchen Fragen widmet sich das neue Format «Meine Frage» im Philosophicum. Interessierte können sich mit ihrem Anliegen im Vorfeld an die Veranstalter wenden. Samstag Ab 13 Uhr, Ackermannshof, ab 20 Franken

Münchenstein Weihnachten im Industrieareal Am letzten Wochenende vor dem ersten Advent taucht das lebhafte Industrieareal Walzwerk in Weihnachtsstimmung ein. Am «Bazar de Noël» geben Werkstätten und Ateliers, Studios und Vereine Einblick in ihr Schaffen. Zudem wird dieses Jahr eine Synthetikeisbahn aufgebaut. Schlittschuhe können gemietet werden. Samstag und Sonntag Variierende Startzeiten, Walzwerk, Eintritt frei www.walzwerkkultur.ch __

Pratteln Schlossbasar auf dem Mayenfels Am Wochenende verwandelt sich die Steinerschule Mayenfels in einen bezaubernden Basar. Es gibt Märli-Erzählungen in der Jurte, Verlosungen, zahlreiche Essensstände und viele handgefertigte und auserwählte Geschenkideen. Am Sonntag startet der Basartag mit dem grossen «Mayenfels-Zmorge» um 9 Uhr. Samstag und Sonntag Ab 10 Uhr Steinerschule Mayenfels, Eintritt frei www.schlossbazarmayenfels.ch __