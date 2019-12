Was läuft am Wochenende? Die Veranstaltungstipps der bz-Redaktion

Liestal Wortschmiede im Dichter- und Stadtmuseum «Dead or alive?». Das ist das Motto des Liestaler Poetry Slams. Bereits zum zwanzigsten Mal treffen sich junge Wortartisten im Museum. Inmitten des Spitteler-Jahres begegnen so die Werke toter Dichter den aufstrebenden Nachwuchspoeten. Ab 20 Uhr bringen sie ihre dichterischen Kompositionen auf die Bühne. Freitag 20 Uhr, Dichter- und

Stadtmuseum, ab 10 Franken

www.dichtermuseum.ch __

Basel Er wird Ihnen sagen, was Sie gerade denken Manche bezeichnen ihn als Magier oder Gedankenleser, er selber sieht sich als Körpersprachen-Dolmetscher. Thorsten Havener ist in seinem Gebiet einer der bekanntesten Künstler im deutschsprachigen Raum. Der Sprachwissenschafter verbindet Intuition, Psychologie und Entertainment, um sein Publikum zu begeistern. Freitag 20 Uhr,

Häbse-Theater, 40 Franken

www.haebse-theater.ch __

Dornach Wem gehört denn eigentlich die Kunst? Eine Ex-Barkeeperin, die in ihrem Wohnwagen allerlei Schrott ansammelt – oder eben Kunst. Und ein Kunstexperte der gehobenen Schicht, der auf die verruchte Trödelsammlerin trifft. Die Begegnung zweier Welten wirft gesellschaftliche und ästhetische Fragen auf: Wem gehört Kunst? Und wer bestimmt überhaupt, was Kunst ist? Samstag 19.30 Uhr,

Neues Theater, ab 15 Franken

www.neuestheater.ch __

Basel Mississippi-Sound mit Mojo Swamp Zaubersumpf. Etwa so liesse sich der Bandname des Basler Trios übersetzen. Mit einer simplen Besetzung durch Gesang, Gitarre, Bass und Drums bringen die drei Musiker den US-Blues ins Klybeck-Casino. Angereichert mit karibischen Schwingungen und modernen Einflüssen touren sie seit rund zwanzig Jahren zusammen. Samstag 19.30 Uhr,

Klybeck-Casino, Eintritt frei

www.themojoswamp.ch __

Muttenz Knusper, knusper, knäuschen Wer knuspert an meinem Häuschen? Diese Frage wird am Samstag der Basler Mädchenkantorei und dem Sinfonieorchester gestellt. Im Mittenza in Muttenz spielen sie Engelbert Humperdincks Oper-Interpretation des Märchenklassikers «Hänsel und Gretel». Erzähler ist der Schauspieler Vincent Leittersdorf. Samstag 19 Uhr, Mittenza Grosser Saal, ab 25 Franken

www.kultur-muttenz.ch __

Basel Nächtlicher Trödelplausch für Musikfans Parallel zum monatlichen Nachtflohmarkt findet diesen Samstag in der alten Markthalle zum ersten Mal der Musikflohmarkt statt. Von Mikrofonen über Gitarren und Trommeln bis zu Adaptern: Hier findet sich alles, was mit Musik zu tun hat. Der Trödelplausch unter der Kuppel beginnt um 18 Uhr. Samstag ab 18 Uhr,

Markthalle, Eintritt frei

www.altemarkthalle.ch __

Liestal Mundart-Rap im Liestaler Guggenheim Im vergangenen Jahr stürmte ihr neustes Album «Härz Schritt Macherin» wie bereits der Vorgänger die Schweizer Musikcharts. 15 Wochen hielt es sich in der Rangliste, als Höchstplatzierung erreichte es den Spitzenrang. Nun ist die Berner Rapperin Steff la Cheffe wieder auf Tour und tritt am Samstag im Guggenheim in Liestal auf. Samstag 20 Uhr,

Guggenheim, ab 44.70 Franken

www.guggenheimliestal.ch __

Basel Südamerikanischer Tanz mit dem heiligen Holz «Santa Madera» nennt sich die Inszenierung der beiden in Südamerika aufgewachsenen Künstler. In ihrer einstündigen Performance interpretieren Duos Juan Ignacio Tula und Stefan Kinsman die spirituellen Zeremonien und Rituale ihres Heimatlandes. Die Show startet am Samstag um 20 Uhr und am Sonntag um 19 Uhr. Samstag und Sonntag variierender Start, Station Circus, ab 18 Franken www.stationcircus.ch __

Gelterkinden Sternenspaziergang durch das Adventsdorf Auch dieses Jahr begleiten auf dem Stäärnewääg wieder 450 Sterne den vorweihnachtlichen Rundgang. Der Weg führt auf die Suche nach den selbst gebackenen Keksen, die dem Eichhörnchen gestohlen wurden. Das Abenteuer startet im Park und endet im Stäärnestübli, das an den Wochenenden ab 17 Uhr geöffnet ist. Samstag und Sonntag ab 17 Uhr,

im gesamten Dorf, Eintritt frei

www.stäärnewääg.ch __