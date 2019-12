Was läuft am Wochenende? Die Veranstaltungstipps der bz-Redaktion

Basel Anti-autoritärer Beistand für Unterstützende Viele Ratgeber befassen sich damit, wie Menschen in Krisensituationen geholfen werden kann. Dabei geht jedoch oft vergessen, dass sich auch die Helfenden in einer Extremsituation befinden. In der Carambolage-Bar wird heute Abend die Broschüre «Für Unterstützende von Menschen in Krisen» vorgestellt. Freitag ab 19.30 Uhr,

Carambolage Bar, Eintritt frei

Basel Erfrischende Reggae-Brise im Sommercasino Die Songs der Badener Band Pedestrians laufen im Schweizer Radio längst rauf und runter. Mit ihrem leichtfüssigen, mal zurücklehnenden, mal treibenden Disco-Reggae füllten die fünf Musiker auf ihrer diesjährigen Tournee bereits Lokale wie den Berner Dachstock oder das Zürcher Dynamo. Nun kommt die Band nach Basel ins Sommercasino. Freitag 20 Uhr, Sommercasino,

ab 20 Franken

Basel Schleich gegen den Konsumwahnsinn Dieses Wochenende beehrt der deutsche Kabarettist Helmut Schleich den Teufelhof und haut mit seinem Satirehammer auf die Gesellschaftszustände. Pünktlich zur Weihnachtszeit, wenn jedermann wieder in feuchtfröhlicher Shoppingstimmung ist, bringt Schleich seine humoristische Streitrede gegen die Konsumgesellschaft nach Basel. Freitag und Samstag 20.30 Uhr,

Theater Teufelhof, ab 20 Franken

Basel Schwedische Kühe im Basler Theater Zum ersten Mal wird am Freitag das Ballett-Stück «Cow» vom schwedischen Choreografen Alexander Ekman in der Schweiz aufgeführt. Inspiriert von Nietzsches Aphorismus «so wir nicht umkehren und werden wie die Kühe, so kommen wir nicht in das Himmelreich» inszeniert er ein humoristisch-denkwürdiges Programm. Freitag und Sonntag variierender Start, Theater Basel, ab 30 Franken

Liestal Klezmer-Konzert mit Bait Jaffe Seit über 25 Jahren tragen die Gebrüder Sascha Schönhaus und David Schönhaus mit ihrer Band Bait Jaffe die Klezmer-Tradition weiter. Mit ihrem Programm «Sej am mentsch» – ein Rat, der die Schönhaus-Brüder von ihrem Vater einst erhalten haben – bespielt das Quartett von Freitag bis Sonntag die Liestaler Kulturscheune. Freitag bis Sonntag variierender Start, Kulturscheune, ab 20 Franken

Basel Die schöpferische Kraft der Musterhaftigkeit Die Welt in Mustern sehen – und in den Mustern die Welt sehen. Am Freitag findet in der Anne-Mosseri-Marlio-Galerie die Vernissage der Gruppenausstellung «Patterns» statt. In ihren Werken widerspiegeln die mexikanischen und US-amerikanischen Künstler die Kraft der Muster und deren Bezug zur Wirklichkeit. Freitag und Sonntag variierender Start, Mosseri-Marlio-Galerie, Eintritt frei

Münchenstein «Pimp your Päckli» in der Kreativwerkstatt Offcut Im Materialmarkt «Offcut» werden morgen Samstag Geschenkverpackungen den letzten Schliff gegeben. Mit einer vielfältigen Auswahl an Materialen können die Gäste ihre Weihnachtsgeschenke für einmal auf die etwas andere Art dekorieren. Von 11 bis 16 Uhr steht die Werkstatt an der Venedigstrasse offen. Samstag ab 11 Uhr, Offcut,

10 Franken für bastelnde Personen

Birsfelden Über die Zurückweisung der Männlichkeit(en) Wahre Männlichkeit: Eine Begrifflichkeit, die in den vergangenen Jahren laufend dekonstruiert und zum archaischen Vokabular erklärt wurde. Die performative Erkundungsreise «Rejected», konzeptioniert von Jonas Gillmann und Alessandro Schiattarella, befasst sich mit der Zurückweisung von Rollenbildern und deren Gegenpositionen. Samstag und Sonntag variierender Start, Theater Roxy, ab 15 Franken

Dornach Adventskonzert mit Marion Ammann Auch dieses Jahr kehrt die international renommierte Sopranistin Marion Ammann für ein Adventskonzert im Kloster ihrer Wohngemeinde ein. Die einstündige Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. Begleitet werden die Duette der Wahl-Dornacherin und der Altistin Jordanka Milkova von Cello, Violine und Klavier. Sonntag 16 Uhr, Kloster Dornach, Eintritt frei

