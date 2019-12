Was läuft am Wochenende? Die Veranstaltungstipps der bz-Redaktion

Während dreier Tage präsentiert «Disney on Ice» fünfmal die Inszenierung des Filmerfolgs «Die Eiskönigin – völlig unverfroren». In der St. Jakobshalle schlittern die Prinzessinnen Elsa und Anna über die Eisfläche. Begleitet werden sie von anderen Figuren aus dem Disney-Universum wie Micky und Minnie Maus.

Arlesheim

Winterkonzert mit dem Arlesheimer Musikverein

Wie jedes Jahr lädt der Musikverein auch zum diesjährigen Jahresabschluss zum Weihnachtskonzert. Am Samstag und Sonntag startet der musikalische Abend jeweils um 17 Uhr. Das Konzert mit Dirigent Edgar Jäggi findet in der reformierten Kirche in Arlesheim statt. Es folgt dem Motto: «Christmas around the world».

Samstag und Sonntag 17 Uhr,

Reformierte Kirche, Eintritt frei

www.mv-arlesheim.ch

