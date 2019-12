Was läuft am Wochenende? Die Veranstaltungstipps der bz-Redaktion

Basel

Schrill, verrückt, geschlechterverwirrend

Diese Eigenschaften verbinden die Drag- und die Rockszene miteinander. Heute Freitag findet im Parterre One zum zweiten Mal die Benefiz-Veranstaltung «Drag meets Rock» statt. Neun Bands und acht Dragqueens rocken die Hütte bis in die frühen Morgenstunden, danach übernimmt DJ Waste the light das Zepter für die Afterparty.

Freitag ab 20 Uhr, Parterre One,

25 Franken

www.parterre-one.ch

__