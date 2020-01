Was läuft am Wochenende? Die Veranstaltungstipps der bz-Redaktion

Zum 14. Mal treffen sich heute Freitag interessierte Bewohner des Waldenburger Tals zum «World-Café»: ein Workshop zur Gestaltung der gemeinsamen Zukunft. In Diskussionsgruppen debattieren die Besucher über regionale Themen, um Inputs für die Gemeindepolitik zu erarbeiten.

Dieses Wochenende nimmt das Musicaltheater seine Besucher auf eine Reise durch die irischen Gefilde mit. Die Tanzshow «Irish Celtic» spielt – wie könnte es anders sein – in einem irischen Pub. Begleitet von einer traditionell besetzten Liveband steppen die Tänzer über die Bühne.

Sieben Guggen, acht Stunden feiern und das bereits zum 21. Mal! Morgen Samstag steht in der Wittinsburger Turnhalle die jährliche Gugge-Party auf dem Programm. Ab 19.30 wird eingelassen, die Guggen-Auftritte starten um 21 Uhr. Der Eintritt wird erst ab 18 Jahren gewährt.

Der Schweiss tropft, die Gitarre kreischt und das Publikum dampft: Solche Szenen halten die Bilder der Ausstellung im Salon Hegenheim fest. «Wie der Oktopus, so braucht auch der Künstler mehr als ein Herz», verspricht der Flyer und zeigt Vollblutmusiker bei ihrer Lieblingsbeschäftigung.

Basel

Irrsinn: der Name ist Programm

Irrsinnig spannend, wahnsinnig gut oder einfach nur komplett durchgedreht? Die Beantwortung ist wohl Geschmackssache. Was klar ist: Die vierköpfige Band Ni und deren Rockkameraden von The Universe by Ear werden morgen Abend keine Schweissdrüse ungeöffnet lassen.

Samstag 21 Uhr, Irrsinn Bar,

Eintritt frei

www.irrsinnbar.ch

