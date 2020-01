Was läuft am Wochenende? Die Veranstaltungstipps der bz-Redaktion

Liestal Schlager-Revival mit Regula Küffer Es ist ein Traum, der in ihr seit langer Zeit herangewachsen ist. Die Bernerin Regula Küffer präsentiert an ihrem heutigen Konzert mit einer fünfköpfigen Band die besten Schlagersongs der 60er-Jahre. Ab 20.30 spielt die ursprünglich klassisch ausgebildete Flötistin die Musik, mit der sie aufgewachsen ist. Freitag 20.30 Uhr,

Kulturscheune, ab 20 Franken

www.kulturscheune.ch

Basel Selbstironisch, eloquent und sprachverspielt «Germanistik ist heilbar» heisst das aktuelle Programm des Bonner Slampoeten Philipp Scharrenberg. Der wortgewandte Germanist macht sich selbstironische Gedanken über die Zukunft der deutschen Sprache und ihrer Medien. Das witzig-kritische Kabarett für Sprachfreunde startet um 20.30 Uhr im Basler Teufelhof. Freitag und Samstag 20.30 Uhr,

Theater Teufelhof, ab 20 Franken

www.theater-teufelhof.ch

Laufen Kunstobjekte und ihr Werdegang Ingrid Gygax’ Kunstwerke aus Fundsachen entstehen nicht über Nacht. Schicht für Schicht machen sie einen langwierigen Entstehungsprozess durch – manche Schichten werden aufgetragen, andere wieder abgerissen. Gygax lässt sich dabei von der natürlichen Vielschichtigkeit des Lebens inspirieren. Freitag und Sonntag variierender Start, Kulturforum, Eintritt frei

www.kfl.ch

Basel Fasnachtsbörse in der Alten Markthalle Mit dem Pfyfferli und dem Ridicule sind zwei grosse Vorfasnachts-Veranstaltungen bereits in vollem Gange und in der Stadt am Rheinknie wird die Euphorie spürbar. Auch in der Alten Markthalle laufen die Fasnachtsvorbereitungen auf Hochtouren: Zum zweiten Mal findet dort am Sonntag die Fasnachtsbörse statt. Samstag ab 10 Uhr,

Alte Markthalle, Eintritt frei

www.altemarkthalle.ch

Basel Cartoon trifft Metall: Däge und Jochen Böhmert Zwei ganz unterschiedliche Kunstformen begegnen sich morgen in der Brigitta-Leupin-Galerie. An der Vernissage der Ausstellung «Vom Kopf direkt ins Herz» präsentieren Jochen Böhmert und Cartoonzeichner Däge ihre Werke. Während Ersterer Skulpturen aus Altmetall herstellt, überzeugt Letzterer mit Situationskomik. Samstag ab 15 Uhr,

Brigitta-Leupin-Galerie, Eintritt frei

www.brigittaleupin.ch

Liestal Klassische Klaviermusik für Streichquartette In René Waldhausers Klavierwerkstatt findet ein besonderes Rendez-vous statt. Fürs Klavier komponierte Werke werden jeweils zuerst von einem Pianisten, dann von einem Streichquartett interpretiert. «Über die Wuth...Klaviersachen auf Geigeninstrumente übertragen zu wollen» nennt sich die Veranstaltung. Samstag 19.30 Uhr, Klavierwerkstatt René Waldhauser, Eintritt frei

www.klavier-werkstatt.ch

Basel Mediale Verblendung im digitalen Zeitalter Am Samstag lädt der Gare du Nord zur Weltpremiere des Musiktheaters «Ødipus REC.». Im Zentrum der Neuinterpretation des antiken Ödipus-Mythos’ steht die Frage nach der Möglichkeit reiner Erkenntnis in einer Zeit der medialen Reizüberflutung. Die Vorstellungen starten am Samstag und am Sonntag jeweils um 20 Uhr. Samstag und Sonntag 20 Uhr,

Gare du Nord, ab 10 Franken

www.garedunord.ch

Seewen Schriftklänge und Wortlaute mit Pedro Lenz «Es geit um e richtig Sound» – so beschreibt das Seewener Musikautomaten-Museum Pedro Lenz’ Einstellung zur Literatur. Der Oltner Schriftsteller liest am Sonntags-Matinee aus seinem neusten Buch «Hert am Sound». Er verbindet Rhythmus, Melodie und Wortwahl zu einem einzigartigen poetischen Konglomerat. Sonntag 11.15 Uhr,

Musikautomaten-Museum, Eintritt frei

www.musikautomaten.ch

Basel Das Winterfest des Sein-Dürfen Am Winterfest der Offenen Kirche Elisabethen wird am Sonntag das Sein-Dürfen gefeiert. Zwei Projekte der Kirche für Frauen und Asylsuchende sowie Geflüchtete kommen hier zusammen, um die Pluralität der Gemeinschaft zu zelebrieren. Nach Kaffee und Kuchen ab 14 Uhr startet um 18 Uhr die Afterparty. Sonntag ab 14 Uhr,

Elisabethenkirche, Eintritt frei

www.offenekirche.ch