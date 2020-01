Was läuft am Wochenende? Die Veranstaltungstipps der bz-Redaktion

Sissach Mundart-Folk in der Oberen Fabrik Schwebend, rockig, verträumt: Die teilweise an Rocklegende Mark Knopfler erinnernden Klänge, die heute Abend in Sissach zu vernehmen sind, stammen von «Mic» und seiner Band. Der Baselbieter Musiker, mit vollem Namen Michael Willi, gibt ab 20 Uhr seinen teils rockigen, teils sanften Mundart-Folk zum Besten. Freitag 20 Uhr,

Obere Fabrik, Eintritt frei

www.sissachlive.ch __

Basel Aufstrebende Basler Wortkünstler Die Kunst des Poetry Slams ist längst in den Kultursälen angekommen und wohl den meisten ein Begriff. Im Parterre One duellieren sich heute die jungen Nachwuchspoeten um den Einzug ins Finale der Basler Meisterschaften. Wer sich dort durchsetzt, erhält die Möglichkeit, an der U20-Schweizer-Meisterschaft teilzunehmen. Freitag 20 Uhr,

Parterre One, Eintritt frei

www.parterre-one.ch __

Oberwil Vielschichtige Kunst von Martin Staub Im historischen Kulturhaus Sprützehüsli werden die Räume ab heute vom lokalen Künstler Martin Staub bespielt. Zur Vernissage sorgen Dominique Brechbühl und Leonie Jermann für musikalische Untermalung. Martin Staub inszeniert seine mehrschichtig gedruckten Fotografien mithilfe eines Arrangements auf und zwischen Plexigläsern. Freitag bis Sonntag variierender Start,

Sprützehüsli, Eintritt frei

www.bg-oberwil.ch __

Basel Verschmelzung von Poesie und Musik Zum sechsten Mal findet dieses Wochenende in diversen Basler Lokalitäten das Mizmorim-Festival für jüdische Klassik-Musik statt. Es widmet sich dem italienischen Dichter Lorenzo da Ponte, der zu seiner Zeit gemeinsam mit musikalischen Grössen wie Wolfang Amadeus Mozart am Wiener Hof für den Kaiser Joseph II. tätig war. Freitag bis Sonntag variierender Start,

verschiedene Orte, ab 10 Franken

www.mizmorimfestival.com __

Niederdorf Stilechter Country mit Anna Mae Alles begann mit französischen Chansons während ihrer Schulzeit in Frankreich. Seither trat Anna Mae bereits auf unzähligen Bühnen im In- und Ausland auf. Morgen bespielt sie mit ihren Countrysongs das Kulturlokal Bm1. Und wer weiss: Vielleicht wird sie bereits den einen oder anderen Song ihres neuen Albums preisgeben. Samstag 20 Uhr,

Kulturlokal Bm1, 15 Franken

www.kultur-bm1.ch __

Basel Ob hart oder weich: Hauptsache Käse Wer sich dem Klischee des käseliebenden Schweizers nicht widersetzen will oder kann, dem sei am Samstag ein Besuch in der Alten Markthalle geraten. Dort findet nämlich das Cheese-Festival statt, wo rund zwanzig Käsereien ihre besten Stücke präsentieren. Ob rezent, sanft oder schimmlig: Hier findet sich für jeden was! Samstag ab 10 Uhr,

Alte Markthalle, Eintritt frei

www.cheese-festival.ch __

Ziefen «Schösu-Gschichte» am Musigobe Die Musikgesellschaft Ziefen bietet am traditionellen Musigobe nebst ihrem Konzert etwas ganz Besonderes: Der Komiker und Entertainer «Schösu» Hafner aus dem Entlebuch wird mit seinen Einlagen dem Publikum Lachsalven entlocken. Den Auftakt zum unterhaltsamen Abend bestreitet die Jugendband Föiflybertal. Samstag 20 Uhr,

Nachtessen ab 18.30 Uhr

Mehrzweckhalle Eien in Ziefen. __

Zunzgen Ein Versuch über die Mitschuld Wer austeilt, muss auch einstecken können. Für die sechste Einzelausstellung hat sich Joel Vergeat vorgenommen, nach seinen systemkritischen Werken der Vergangenheit auch sich selbst in die Mangel zu nehmen. In einem mutigen Schritt beschäftigt er sich in seinen Collagen mit dem Thema der passiv erlangten Mitschuld. Samstag ab 18 Uhr,

Guillaume Daeppen, Eintritt frei

www.gallery-daeppen.com __

Liestal Kunstakt auf schmalen Gräten Renato Kaiser – der Mann, der alles darf. So oder ähnlich wird der Ostschweizer momentan in den Medien gefeiert. Er ist bekannt dafür, die heikelsten Themen anzusprechen, ohne anzuecken. Mit viel Feingefühl und Selbstironie sorgt er für Gleichberechtigung in der Comedy-Szene und plappert sich in die Herzen des Publikums. Samstag 20 Uhr,

Theater Palazzo, ab 15 Franken

www.palazzo.ch __