Was läuft am Wochenende? Die Veranstaltungstipps der bz-Redaktion

Birsfelden Harmonie bis der Kragen platzt «Was machst du, wenn in der Waschmaschine die saubere Wäsche deiner Nachbarin liegt?» Das Aargauer Theater Marie lotet in seinem Stück die Grenzen der Harmoniebedürftigkeit des Menschen aus. Das Theater startet mit kooperativem Gesang, bis plötzlich einer das Fass zum Überlaufen bringt. Freitag 20 Uhr,

Theater Roxy, ab 15 Franken

www.theater-roxy.ch

Oberdorf Fasnachtsgeschichten aus 60 Jahren Heute Freitag feiert die Clique Dachluckespinner einen runden Geburtstag. Seit 60 Jahren frönen die Oberdörfer dem bunten Treiben. Die Fasnachtsfanatiker laden ab 20 Uhr in der Gemeindebibliothek zur grossen Feier. Basler Stadtoriginal -minu erzählt Geschichten aus den vergangenen sechs Dekaden. Freitag 20 Uhr,

Gemeindebibliothek, Eintritt frei

www.dlso.ch

Basel Es stand die Mutter schmerzerfüllt «Stabat mater» heisst das mittelalterliche Gedicht über Marias Leiden, als sie ihren Sohn am Kreuz sterben sehen musste. Vor genau 140 Jahren wurde die Vertonung des böhmischen Komponisten Antonín Dvořák uraufgeführt. Nun widmet sich die Basler Knabenkantorei unter der Leitung Oliver Rudins dem Stück. Freitag und Samstag 19.30 Uhr,

Martinskirche, ab 15 Franken

www.knabenkantorei.ch

Liestal Musikfestival im Hier und Jetzt Zum zweiten Mal steigt dieses Wochenende das Festival Hear & Now. An fünf verschiedenen Orten spielt die Musik: In der katholischen Kirche, der Klavierwerkstatt, dem Guggenheim, der Kulturscheune und der Boulderhalle. Zu hören sind die verschiedensten Genres von Jazz über Pop bis zu klassischer Musik. Freitag bis Sonntag variierender Start,

verschiedene Orte, ab 15 Franken

www.hearandnow.ch

Basel Einblick in die Clubs Europas Morgen findet zum dritten Mal der europäische Tag der offenen Clubs statt. Über 115 Lokale geben den Besuchern einen Einblick in den Alltag der Tanzschuppen. Mit von der Partie ist auch das Sommercasino, welches seine Gäste mit kurzen Anekdoten durch die Villa führt und anschliessend zum Umtrunk lädt. Samstag 16 Uhr,

Sommercasino, Eintritt frei

www.sommercasino.ch

Gelterkinden Florian Ast und seine Wildsau Seit über dreissig Jahren bespielt der Schweizer Musiker Florian Ast die Bühnen mit seiner Mundart-Musik. Inzwischen ist der Solothurner aus der Schweizer Musiklandschaft fast nicht mehr wegzudenken. Am Samstag macht Florian Ast mit seinem neuen Album «Wildsou» Halt im Kulturlokal Marabu. Samstag 20.15 Uhr,

Marabu, ab 20 Franken

www.marabu-bl.ch

Basel Der kleine Muck geht als Reisender Eine Premiere führt morgen das Basler Kindertheater auf. Zum ersten Mal stellt die Gruppe ihr Stück «Der kleine Muck» vor. Das dem morgenländischen Milieu entlehnte Kunstmärchen erzählt die Geschichte des klein gewachsenen Mucks, der von einer Spottfigur zum angesehenen Mann wird. Samstag und Sonntag variierender Start, Kindertheater, ab 8 Franken

www.baslerkindertheater.ch

Basel Ein grosser Autor kommt als Wintergast Die Wintergast-Literaturreihe nistet sich im Ackermannshof ein. Peter Schröder liest aus «Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich» des Amerikaners David Foster Wallace. In einer witzigen und detailreichen Literaturreportage berichtet dieser von seinen Erlebnissen auf einer Kreuzfahrt, die in Zukunft lieber nicht wiederholt. Sonntag ab 11 Uhr,

Ackermannshof, ab 12 Franken

www.druckereihalle.ch

Sissach Schwein haben reicht leider noch nicht Am Sonntag messen sich Jassfans im Sissacher Bergladen an der jährlichen Saujassete. Dem Gewinner winkt der grosse Hauptpreis: ein Schwein. Doch nur Schwein haben reicht wohl nicht für den ganz grossen Coup – in jeweils zugelosten Zweierteams wird beim Schieber auch das Können der Teilnehmer auf die Probe gestellt. Sonntag ab 13 Uhr,

Bergladen Sissach, 50 Franken

www.dietisberg.ch