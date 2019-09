Sie glauben also, unseren Zolli zu kennen. Gut. Wie hiessen die letzten zwei Wölfe, deren Ableben diese Woche das Ende der Zoo-Wolfshaltung in Basel markierte?

Dann wissen Sie dies sicher auch: Was zeichnete die 2018 im Zoo Basel verstorbene Gorilla-Dame Goma besonders aus?

Der Zoo Basel hat aber auch einen Ausbrecherkönig. Der Angehörige welcher Tierart entwischte so regelmässig und penetrant, dass es Massnahmen am Gehege brauchte?

Und dann gibt es auch Einbrecher. Wer schlich sich 2013 per Haupteingang in den Zolli ein und sorgte für Schlagzeilen?

Das ist die tragische Geschichte von Wilhelm und Kalungu: Drei Flusspferde bissen 2004 vor den Augen der Besucher ein Zebra zu Tode, als dieses nach einer Auseinandersetzung mit einem der Flusspferde ins Wasser und damit in ihr Revier gefallen war. Was war passiert?

Was heute nicht mal mehr im Ansatz denkbar ist, erfreute sich im Zoo Basel bis in die 1930er-Jahre grosser Beliebtheit: Die Völkerschau. Was mussten die Afrikaner dort machen?