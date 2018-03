Augst

Römer statt Ostern

Für Familien mit Kindern lohnt sich ein Ausflug in die Römerstadt Augusta Raurica. Am Ostersonntag können die Kleinen beispielsweise Römerbrot backen. Am Nachmittag gibt es dann einen römischen Spielnachmittag mit Schwertkämpfen und Steinspielen. Am Ostermontag können Familien bei der Führung «Der Silberschatz ganz nah» die Geschichte des Silbers kennenlernen.

Ganzes Osterwochenende diverse Zeiten, Augusta Raurica, Infos unter www.augustaraurica.ch

