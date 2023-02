Wasserschaden Die Mauer im Innenhof des Basler Rathauses haben mysteriöse weisse Flecken Eine Mauer im Rathaus bietet derzeit keinen hübschen Anblick. Das Problem ist bekannt, das Basler Baudepartement stellt eine Sanierung in Aussicht. Doch vorerst ist Geduld gefragt.

Kein Schimmel, sondern sogenannte Salzausblühungen verunstalten eine Wand im Innenhof des Basler Rathauses. Bild: Nicole Nars-Zimmer (27. Januar 2023)

Das Rathaus zählt zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten Basels und auch dessen Innenhof wird täglich von Hunderten Touristinnen und Touristen besucht. Doch aktuell macht dieser optisch nicht den besten Eindruck. Die Wand rechts des Eingangstors, über die eine Freitreppe zum Grossratssaal führt, weist auffällige weisse Flecken auf. Schimmel ist es nicht – damit hat sich auch das auf der Hand liegende Wortspiel mit dem Amtsschimmel erledigt. Doch was dann?

Regenwasser auf der Treppe brachte Feuchtigkeit ins Mauerwerk

Eine Nachfrage beim zuständigen Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) bringt Klärung: Die Flecken an der Mauer sind sogenannte Salzausblühungen. Weil die Fugen auf der Rathaustreppe nicht ganz dicht waren, konnte nach Regenfällen Feuchtigkeit in die Mauer eindringen. Dies hatte zur Folge, dass die in der Mauer eingelagerten Salze an der Aussenwand als Salzausblühungen sichtbar wurden. Das erklärt auch, weshalb an der Mauer unterhalb der Freitreppe die Salzflecken auftreten, nicht aber an den drei anderen Innenwänden im Rathaus.

Offenbar stellen diese Flecken kein gravierendes Problem dar: «Der Schaden ist rein optisch. Das kristalline Salz kann regelmässig abgewischt werden», schreibt das BVD. Auch sollte sich die Situation nicht verschlimmern: Die undichten Fugen auf der Treppe seien bereits vergangenes Jahr ersetzt worden. Nun dringe keine Feuchtigkeit mehr ins Mauerwerk.

Allerdings dauert es eine Weile, bis die bestehende Feuchtigkeit in der betroffenen Wand gesunken ist. «Sobald dies der Fall ist, werden wir die Wand neu streichen und die Natursteinpartien reparieren», verspricht der Kanton. Dies werde voraussichtlich noch dieses Jahr der Fall sein. Laut BVD schlagen die Arbeiten mit geschätzten 4000 bis 8000 Franken zu Buche. Doch vorerst ist Geduld gefragt: Wird die Wand nämlich gestrichen, wenn sie noch feucht ist, treten die Salzflecken wieder auf.

Säbel des römischen Feldherrn wurde kürzlich erneuert

Das Rathaus als Sitz der Regierung und des Grossen Rats ist eine Dauerbaustelle. Es wird in Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege laufend unterhalten, jährlich fallen irgendwo Arbeiten an. Den Baslerinnen und Baslern blieb die Sanierung des Glockenturms nicht verborgen. Aber auch Details wurden zuletzt erneuert: so etwa der Säbel von Lucius Munatius Plancus. Die Statue des römischen Feldherrn, der 44 v. Chr. am Rheinknie die Stadt Colonia Raurica gründete, befindet sich ebenfalls im Innenhof gleich neben der Wand mit den Salzflecken.