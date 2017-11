Statt unzählige Container vom Basler Rheinhafen aus per Bahn oder auf der Strasse weiterzutransportieren, soll der Rhein als Wasserstrasse genutzt werden. 2013 schlug SVP-Nationalrat Hansjörg Knecht vor, den Rhein bis zum Container-Terminal in Rekingen schiffbar zu machen, und reichte beim Bundesrat eine Interpellation ein. Er argumentierte, der Transport auf dem Wasser sei ökologischer, brauche am wenigsten Energie pro transportierte Tonne, mache keinen Lärm und verursache keine Bauten – abgesehen von den Schleusen bei den Wasserkraftwerken. Er ging von täglich acht Schiffen zwischen Augst BL und Full AG aus. Damit könnten 280 Eisenbahnwagen täglich oder 75'000 pro Jahr ersetzt werden. Auf der Strasse wären es 452 Lastwagen täglich oder 120'000 Fahrten im Jahr, rechnete er vor.

Kosten von fast einer Milliarde

Doch die Antwort des Bundesrats fiel negativ aus: «Mangelndes wirtschaftliches Interesse, aber auch der wachsende umwelt- und landschaftsschützerische Widerstand lassen die Schiffbarmachung der Teilstrecke ab Rheinfelden bis zur Aaremündung heute politisch wie wirtschaftlich als nicht mehr machbar erscheinen.»

Knecht gab daraufhin bei der Fachhochschule Nordwestschweiz eine Studie in Auftrag. Diese bestätigte im Februar 2015 die Einschätzung des Bundesrats. Die Autoren kamen zum Schluss, dass die Investitionen von 960 Millionen Franken die Einsparungen von 157 bis 367 Millionen Franken weit übertreffen würden. Ihr Fazit: «Die Zahlen zeigen, dass eine Weiterführung der Rheinschifffahrt im Moment aus volkswirtschaftlicher Sicht wenig Sinn machen würde.»