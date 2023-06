Wechsel Basler Traditionshaus Hotel Rochat erhält neue Führung Die Hotel Kreuz Bern AG wird ab 2024 das Hotel Rochat in der Basler Innenstadt führen. Arbeitsplätze würden keine abgebaut, das hohe Drei-Stern-Niveau soll gehalten werden, schreibt die neue Betreiberin.

Seit 1899 gibt es das Hotel Rochat am Petersgraben in Basel. Nun steht nach 125 Jahren eine Neuerung an, zumindest auf der operativen Ebene. Am 1. Januar 2024 gehe der Hotelbetrieb des Rochats an die neugegründete Hotel Rochat Basel AG über, eine Tochtergesellschaft der Hotel Kreuz Bern AG. Da meldet Letztere in einer Mitteilung am Dienstag.

Die Stiftung Hotel Rochat bleibt Eigentümerin der Liegenschaft und vermietet sie an die Hotel Rochat AG. Die «Eigenständigkeit des Basler Tochterbetriebs wahren», will die Hotel Kreuz Bern AG das hohe Drei-Sterne-Niveau halten. Durch den Zusammenschluss könnten Synergien im Marketing, Verkauf, Einkauf, Personalwesen und Finanzplanung/Controlling genutzt werden, heisst es weiter. Arbeitsplätze sollen aber keine abgebaut werden. Christian Zussy, der bisherige Rochat-Geschäftsführer, gehe Ende April 2024 in Pension, werde aber die neue Leitung per 1. Januar 2024 einarbeiten.