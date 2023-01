Wechsel Gewichtiger Abgang bei Manor: Direktor des Warenhauses Greifengasse geht Schon per Februar wechselt der Direktor der zwei Läden in Basel in die Romandie. Wer seine Nachfolge antritt, ist noch nicht bekannt.

Manor in der Greifengasse Basel. Juri Junkov

Der Abgang wird äusserst kurzfristig kommuniziert. Und wer die Nachfolge antritt, weiss die Belegschaft noch nicht. Was das Vertrauen in die Führung kaum stärken wird.

Per 1. Februar tritt der Direktor der Manor-Warenhäuser Greifengasse und St.Jakob eine neue Stelle innerhalb des Konzerns an. Manor hat die Mitarbeitenden kürzlich über den Wechsel informiert. Demnach wird Nermin Rizovic seinen Posten als Store Director der Verkaufseinheit Basel, zu der die Läden Greifengasse und St.Jakob gehören, abgeben. Er wechselt in die französischsprachige Schweiz.

Laut der erwähnten Mitteilung an die Belegschaft wird Rizovic ab kommendem Monat die Nachfolge von Franck Ségur antreten, der derzeit noch als Direktor der Region Suisse Romande tätig ist. Ségur verlässt das Unternehmen gemäss Manor «in gegenseitigem Einverständnis».

Manor will zuerst Belegschaft informieren

Wer die Leitung der zwei Basler Standorte antritt, gibt Manor auf Anfrage nicht bekannt. Das werde, schreibt die Medienstelle, «zu gegebener Zeit und als Erstes unseren Mitarbeitenden» kommuniziert. Es gebe qualifizierte interne Anwärterinnen und Anwärter auf die Stelle.

Für einen derart gewichtigen Wechsel mutet die Vorlaufzeit kurz an. Manor schreibt, bis zur Neubesetzung der Position des Direktors der Basler Läden sei die Kontinuität gewährleistet. Die Aufgaben übernehmen werden demnach der bisherige Vizedirektor sowie die Regionaldirektion.

Personal klagt über Überlastung

Manor kämpft seit Jahren gegen die Konkurrenz im Internet und im grenznahen Ausland. Mehrere Filialen hat die noch immer grösste Warenhausgruppe der Schweiz schliessen müssen. Am Hauptsitz in Basel an der Rebgasse kam es zu einem Personalabbau – aber nicht nur dort. Obwohl Manor keine Mitarbeitendenzahlen in den verschiedenen Läden kommuniziert, mussten offenbar auch in der Greifengasse viele Angestellte den Hut nehmen.

Das berichteten Angestellte gegenüber der bz (siehe bz vom 3. Januar). Demnach lastet die zusätzliche Arbeitslast auf dem verbliebenen Verkaufspersonal. Es ist von kurzfristig angesetzten Überstunden, spät eintreffenden Arbeitsplänen und genereller Überlastung die Rede.

Manor stellte sich auf den Standpunkt, die Anliegen der Mitarbeitenden würden ernstgenommen. Ziel sei es, ein «sicheres und gesundes Arbeitsumfeld» zu schaffen.