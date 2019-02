Das Restaurant Löwenzorn steht prominent an der Ecke Spalenberg und Heuberg in Basel. Erst kürzlich konnte ein langer Streit beigelegt werden. Die Liegenschaftsbesitzerin Zum Löwenzorn AG und die Betreiberin Berest AG stritten sich um Ansprüche; auch eine Sanierung wurde zum Streitfall. Vor Gericht kam es zur Einigung.

Jetzt hat das Restaurant neue Pächter. Die neuen Beizer sind ab dem 1. August 2019 Anwar und Karim Frick. Das stadtbekannte Brüderpaar führte bis Ende 2018 die Fischerstube an der Rheingasse und wollen nun frischen Wind in den «Löwenzorn» bringen.

«Wir hatten uns als neue Pächter gemeldet und dann hat es schnell gepasst», wird Karim Frick in einer Mitteilung zitiert. Der Verwaltungsratspräsident der Zum Löwenzorn AG, Alfred Grieder, sagte vor den Medien: «Wir haben bewusst jemanden gesucht, der dem ‹Löwenzorn› wieder ein persönliches Gesicht geben kann. Dass die Gebrüder Frick zugesagt haben, ist für uns ein Glücksfall. Sie bringen viel Herzblut mit.»

In der Ausschreibung wurde von den neuen Betreibern ein Konzept fürs Traditionslokal gewünscht, das mehr Gemütlichkeit bringt und zur Brasserie passt, die Stammlokal vieler Cliquen und Studentenverbindungen ist. Deshalb habe man laut Grieder keine Grossorganisation gewählt, sondern jemanden, «der direkt vor Ort ist und die Brasseriestimmung pflegt». Eine gute Wahl: Karim Frick hat sich als Gastgeber in der "Fischerstube" in den vergangenen Jahren einen exzellenten Namen gemacht. Die Brasserieküche soll weiterhin mit Klassikern wie Cordon Bleu oder Rösti aufwarten; ergänzt werden soll die Karte laut Anwar Frick mit einer Auswahl an Innereien-Gerichten, ganz im Sinne der "Nose-to-tail"-Bewegung. Und auch eine Neuinterpretation seines Linsencurry soll den Weg auf die Teller im "Löwenzorn" finden.

Anwar und Karim Frick wollen den "Löwenzorn" neu an sieben Tagen die Woche und jeweils schon früher am Nachmittag geöffnet haben. "Somit wollen wir gerade auch das Gebiet rund um den Spalenberg besonders an Sonntagen beleben", sagt Anwar. Und man wolle erreichen, dass man fortan den "Löwenzorn" nicht nur während der Fasnacht, sondern das ganze Jahr über gerne besuche. Das bestehende Personal des Traditionslokals würde man "sehr gerne" übernehmen.