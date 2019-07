Mehr Velostationen und Brücken

Definitiv enthalten im neu erlassenen Teilrichtplan Velo von Basel-Stadt sind die Zolli-Brücke und die Sevogel-Brücke vom Kleinbasel über den Rhein ins

St. Alban. Beide Projekte wurden im Zuge des vom Volk abgelehnten Velorings bereits erwähnt, waren aber schon vorher in Planung. Von den beiden wird die Zolli-Brücke zuerst realisiert.

Bemerkenswert sind dazu die im Plan erfassten Velostationen in der Innenstadt, wo bislang nur Velo-Parkflächen zur Verfügung stehen, die weitgehend überfüllt sind. Eine der Stationen soll am Barfüsserplatz entstehen, eine weitere im Bereich der Schifflände, je eine am Claraplatz, bei der Universität, an der Heuwaage, am Aeschenplatz, bei der Markthalle und im Osten des Bahnhofs. Diese befinden sich allerdings im Stadium der Vororientierung, sprich: der Idee. Konkreter ist die Planung der Station beim Bahnhof Südeingang, wo ein Zwischenergebnis der Evaluation bereits vorliegt. Ziel der Revision war es, den Velo- und Fussverkehr bei Planungen künftig angemessen zu berücksichtigen. (ans)