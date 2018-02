Am Samstag, 17. Februar 2018, kommt es in der Region Basel zwischen 8.15 und 20.00 Uhr zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Dies teilten die SBB am Montag mit.

Im Fernverkehr von und nach Olten fallen Interregio-Züge aus, im Regionalverkehr von und nach Basel Badischer Bahnhof ein Teil der S-Bahn-Züge. Grund für die Ausfälle sind Weichenarbeiten in der östlichen Einfahrt des Bahnhofs Basel SBB.

Betroffen sind einerseits die Interregio-Züge der Linie 27 (Basel SBB–Luzern). Diese fallen in beiden Richtungen zwischen Basel SBB und Olten aus.

Die S6-Züge (Basel SBB–Zell im Wiesental) verkehren im Stunden- statt im Halbstundentakt zwischen Basel SBB und Basel Badischer Bahnhof.

Die SBB bitten die Reisenden, für den betreffenden Streckenabschnitt auf die bestehenden, regulär verkehrenden Züge auszuweichen und vorab die gewünschte Verbindung im Online-Fahrplan zu prüfen. S6-Fahrgäste können zudem auf die Tramlinie 2 ausweichen. Auf dieser Linie gelten am 17. Februar alle gültigen Fahrausweise für die S6-Verbindungen zwischen Basel SBB und Basel Badischer Bahnhof.

Die SBB führen an diesem Wochenende die angekündigten Arbeiten an den beiden Spezialweichen aus. Zu den Auswechslungen kommt es, da es sich bei den Entgleisungen in Basel und Luzern im vergangenen Jahr um denselben Weichentyp handelte. Jetzt ergreifen die SBB Massnahmen: Bis Ende März tauscht sie die Weichenzungenverschlüsse der vier betroffenen Weichen aus. Zudem nutzt das Instandhaltungsteam die Sperre am kommenden Samstag für zusätzliche, kleinere Unterhalts- und Wartungsarbeiten an den Weichen.