Die Umleitung funktioniert. Seit die Bauarbeiten auf der Achse Eglisee – Riehen Grenze begonnen haben, wird der Transitverkehr durch Riehen auf die Zollfreistrasse umgelenkt. An insgesamt zehn Standorten wurden im März und April die Fahrzeuge gezählt und die Zahlen mit den Werten vor Beginn der baustellenbedingten Umleitungen von Herbst 2015 verglichen.

Das Ergebnis: Vom Zoll Lörracherstrasse kommen 35 Prozent weniger Autos nach Riehen und in der Weilstrasse in Richtung Deutschland beträgt die Abnahme 20 Prozent. «Damit erreicht die Umleitung die vorab gesteckten Ziele», teilt Daniel Hofer mit, Mediensprecher des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD).

Ein Drittel wurde verlagert

2012 fuhren täglich 9300 Fahrzeuge über den Lörracher Zoll nach Riehen. 2016 waren es noch 6200: Ein Drittel des Durchgangsverkehrs hat sich grossräumig verlagert. «Am schönsten wäre es, gar keinen Durchgangsverkehr zu haben. Aber das ist nicht realistisch», kommentiert Guido Vogel (SP), als Gemeinderat für Verkehr, Mobilität und Versorgung zuständig. 60 bis 66 Prozent des Verkehrs komme aus Riehen und gehe nach Riehen.

Für Christoph Huber, Baubürgermeister von Weil am Rhein, erfüllt die Zollfreie ihre Funktion als Transitachse zwischen dem Wiesental und Basel. Bei der Planfeststellung, dem Genehmigungsverfahren der Verwaltung, sei man seines Wissens von 19 000 täglichen Fahrzeugen in beiden Richtungen ausgegangen. «Davon sind wir noch ein gutes Stück entfernt», sagt Huber. Im Mai hat die Stadt Weil am Rhein während zweier Wochen selber eine Verkehrszählung gemacht und kam auf die Zahl von 12 500.

Zugenommen hätten die Lärmbeschwerden der Weiler Anwohner. Ein Problem ist auch die Verkehrsbelastung von Alt-Weil – vor allem durch Autos aus Frankreich, die von der Palmrainbrücke kommen und den vermeintlich schnelleren Weg wählen. Der Ortseingang von Alt-Weil wird auch deshalb in der Nähe des Zolls für 510 000 Euros umgebaut und für Velofahrer und Fussgänger attraktiver und für Autofahrer unattraktiver gestaltet.

Eine ähnliche Strategie verfolgt das BVD in grösserem Massstab in der Baselstrasse und Lörracherstrasse. Hier wird mehr Platz für Fussgänger und Velofahrer entstehen. Die Trottoirs werden breiter und in beiden Richtungen entstehen Velostreifen.

Ausserdem werden 62 zusätzliche Bäume gepflanzt. Nach dem Ende der Bauarbeiten werden sich die Autofahrer mit den Trams eine Fahrspur teilen müssen. Das Tiefbauamt setze auf verkehrsberuhigende Massnahmen, «da der Transitverkehr aus Deutschland in Zukunft stärker über die Zollfreistrasse fahren soll.»

Kein abschliessendes Urteil

Ob das dauerhaft funktioniert, weiss auch das BVD nicht. Sprecher Marc Keller schreibt: «Die Verkehrsabnahme auf der Lörracherstrasse ist sehr erfreulich. Die Auswirkungen der Zollfreistrasse auf den Verkehr können aber noch längere Zeit nicht abschliessend beurteilt werden. Dies wird erst dann der Fall sein, wenn die Achse Lörracherstrasse/Baselstrasse/Äussere Baselstrasse wieder ohne Baustelle befahrbar ist.»

Dann dürfte auch der Ärger der Riehener Anwohner verraucht sein, die von der signalisierten Umleitungsroute für den Riehener Verkehr betroffen sind und unter Mehrverkehr leiden, wie die BaZ berichtete. Derzeit versuche man ihnen mit flankierenden Massnehmen entgegenzukommen so Vogel.

Wie das Freiburger Regierungspräsidium als Bauherr und die Stadt Lörrach den Erfolg der Zollfreien bewerten, war ferienbedingt bis Redaktionsschluss nicht zu erfahren.