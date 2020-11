Wegen Corona: Basler Polizei stellt weniger Bussen aus

25,4 Millionen Franken budgetiert der Kanton Basel-Stadt für das laufende Jahr an Bussgeldern. Nun zeigen Recherchen der bz: Es dürften deutlich weniger werden. Der Grund: Die Verkehrsbussen der Kantonspolizei sind im ersten Halbjahr 2020 stark eingebrochen – wohl in erster Linie im Zusammenhang mit der Coronapandemie.

So stellte die Polizei laut dem kantonalen Datenportal zwischen Januar und Juni insgesamt 92'472 Bussen aus, das sind rund ein Viertel weniger als im ersten Halbjahr 2019. Insgesamt wurden vergangenes Jahr 235'553 Ordnungsbussen ausgestellt – eine Zahl, die dieses Jahr kaum mehr erreicht werden dürfte.

Fünf Mal weniger Bussen im Juni

Besonders deutlich wird der Unterschied, wenn man sich den Juni anschaut, den bisherigen Tiefststand punkto Bussen (neuere Daten sind noch nicht online). Gerade noch 4'000 Bussen stellte die Polizei in diesem Monat aus. Zum Vergleich: 2019 wurde im Juni mehr als fünf Mal so viel gebüsst.

Auffällig an der Statistik: Die Anzahl Bussen begann erst ab April, deutlich zu sinken, und ging auch nach dem Ende des Lockdowns im Mai weiter runter. Es ist also nicht einfach so, dass wegen des Lockdowns weniger Fahrer geblitzt wurden oder die Polizei ihre Ressourcen für andere Schwerpunkte als Parkkontrollen eingesetzt hätte.

Die meisten Bussen für falsches Parkieren

Auch sonst zeigen die Statistiken überraschende Unterschiede: So gab es dieses Jahr bisher die meisten Strafzettel für zu langes Parkieren in der blauen Zone, was einer Busse von 40 Franken entspricht. Insgesamt 9'233 Parkbussen wurden bisher verteilt. Die meisten in den Postleitzahlen 4052 (Gellert und St. Alban), 4058 (Rosental, Wettstein, Hirzbrunnen) und 4053 (Gundeldingen).

Auffällig: Vergangenes Jahr führten Geschwindigkeitsübertretungen die Liste an. Es wurden also mehr Fahrer geblitzt. Auch für das Nichtanbringen der Parkscheibe hinter der Frontscheibe und das Nichtingangsetzen der Parkuhr setzte es dieses Jahr jeweils bereits über 7'000 Strafzettel – auch hier bei einer Busse von 40 Franken.

Fast 95 Prozent der Gebüssten fallen in die Kategorie Personenwagen oder Lieferwagen. Auf Velofahrer, Fussgänger und Motorradfahrer entfielen dieses Jahr bisher je zwischen 1'200 und 1'500 Bussen. Hauptdelikt bei den Drahteseln ist das Ignorieren von Rotlichtern (60 Franken), falsches Abbiegen und das Fahren in der Fussgängerzone (beides 30 Franken).

Viele Coronabussen im Frühling

Interessant ist auch die Kategorie Fussgänger: Im Vorjahr waren hier die meist registrierten Übertretungen: das zu frühe Rausstellen des Bebbi-Sacks und das Verrichten der Notdurft auf Strassen (je 50 Franken). Dieses Jahr führen Corona delikte die Rangliste an. So gab es 284 Bussen à 100 Franken wegen Nichteinhalten des Abstands von mindestens zwei Metern – praktisch alle ausgestellt im April und grösstenteils im Kleinbasel.

Dazu kommen 242 Bussen wegen «Sichaufhalten in einer Menschenansammlung von mehr als 300 Personen», was zwischenzeitlich ebenfalls 100 Franken kostete. 63 weitere Personen wurden im Frühling gebüsst, weil sie sich nicht an Einschränkungen an den Grenzübergängen gehalten hatten und fünf wegen eines Verstosses gegen das Verbot des Einkaufstourismus.

Übrigens listet die Datenbank eine ganze Reihe von Verkehrsdelikten auf, für die im laufenden Jahr erst einmal eine Busse ausgestellt worden ist. Etwa der Velofahrer, der für «Behinderndes Befahren von Längsstreifen für Fussgänger» gebüsst wurde (60 Franken). Ebenfalls nur eine Busse gab es für «Erneutes Parkieren auf dem gleichen Parkplatz in der blauen Zone, ohne das Fahrzeug vorher in den Verkehr eingefügt zu haben» (40 Franken) oder «Fahren ohne Licht bei unbeleuchteter Strasse nachts» (60 Franken).